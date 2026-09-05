Người đàn ông tử vong sau cú va chạm với tàu hỏa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng 5/9, một đoàn tàu hỏa đang trên hành trình di chuyển vào ga Sài Gòn, khi qua cầu Gò Dưa khoảng 200m, thuộc phường Hiệp Bình (TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM thì va chạm mạnh với một người đàn ông. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp cùng CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đoàn tàu đã phải dừng lại để phục vụ công tác giải quyết sự cố. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM tiến hành phong tỏa, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa phần đường song hành với đường Phạm Văn Đồng.

Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa phần đường song hành với đường Phạm Văn Đồng, đoạn kéo dài từ cầu Gò Dưa đến nút giao đường Hiệp Bình. Các phương tiện xe máy được điều tiết đi vào làn đường ô tô trên đường Phạm Văn Đồng để tiếp tục di chuyển, tránh gây ùn tắc.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương tiến hành công tác xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.