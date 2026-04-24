Người dân Quảng Trị tự nguyện bàn giao tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 24/4, anh Lê Quang (sinh năm 2002, trú thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang) trong lúc đi thể dục đã phát hiện cá thể tê tê bên vệ đường. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, anh Quang đã chủ động đưa con vật này đến trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê từ anh Lê Quang

Ngay sau đó, UBND xã Hiếu Giang chỉ đạo Công an xã phối hợp Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà lập biên bản, tiếp nhận cá thể tê tê để bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, xử lý theo quy định. Theo đánh giá ban đầu, cá thể tê tê nặng khoảng 3kg, thuộc Nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật quý hiếm.