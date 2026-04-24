Người dân Quảng Trị tự nguyện bàn giao tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng

Thứ Sáu, 17:27, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện bàn giao.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 24/4, anh Lê Quang (sinh năm 2002, trú thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang) trong lúc đi thể dục đã phát hiện cá thể tê tê bên vệ đường. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, anh Quang đã chủ động đưa con vật này đến trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê từ anh Lê Quang

Ngay sau đó, UBND xã Hiếu Giang chỉ đạo Công an xã phối hợp Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà lập biên bản, tiếp nhận cá thể tê tê để bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, xử lý theo quy định. Theo đánh giá ban đầu, cá thể tê tê nặng khoảng 3kg, thuộc Nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật quý hiếm.

Thêm ba cá thể hổ Bengal chào đời trong sở thú tại Gia Lai

VOV.VN - Ba con hổ Bengal vừa chào đời tại một vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nâng tổng đàn hổ tại vườn thú này lên 11 con, ghi nhận tín hiệu tích cực trong công tác nuôi dưỡng, bảo tồn động vật hoang dã.

Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa
VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng thời gian qua, nhận thức của người dân xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa) về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở.

VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng thời gian qua, nhận thức của người dân xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa) về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở.

Một hộ dân ở Nghệ An tự nguyện bàn giao 2 cá thể gấu ngựa nuôi nhốt hơn 20 năm
VOV.VN - Ngày 22/4/2026, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã và Chi cục Kiểm lâm Vùng II tổ chức cứu hộ thành công 2 cá thể gấu nuôi nhốt lâu năm tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

VOV.VN - Ngày 22/4/2026, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã và Chi cục Kiểm lâm Vùng II tổ chức cứu hộ thành công 2 cá thể gấu nuôi nhốt lâu năm tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

