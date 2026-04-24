Thêm ba cá thể hổ Bengal chào đời trong sở thú tại Gia Lai

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận báo cáo của cơ sở nuôi về việc có thêm 3 cá thể hổ Bengal mới sinh, đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận thực tế. Theo kết quả kiểm tra, tổng đàn hổ (Panthera tigris) tại cơ sở hiện có 11 cá thể, gồm 4 cá thể đực và 7 cá thể cái.

Ba hổ con khoẻ mạnh trong khuôn viên vườn thú.

Trước đó, ngày 5/4/2026, 3 cá thể hổ Bengal chào đời tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Qua theo dõi ban đầu, các cá thể hổ con phát triển bình thường, đang được hổ mẹ nuôi dưỡng.

Theo kiểm lâm tỉnh Gia Lai, việc sinh sản thành công các cá thể hổ trong điều kiện nuôi nhốt có kiểm soát góp phần bổ sung nguồn gen, phục vụ công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Hiện cơ sở này đang quản lý nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra định kỳ đối với các loài động vật hoang dã tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo tồn.