Thêm ba cá thể hổ Bengal chào đời trong sở thú tại Gia Lai

Thứ Sáu, 11:06, 24/04/2026
VOV.VN - Ba con hổ Bengal vừa chào đời tại một vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nâng tổng đàn hổ tại vườn thú này lên 11 con, ghi nhận tín hiệu tích cực trong công tác nuôi dưỡng, bảo tồn động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận báo cáo của cơ sở nuôi về việc có thêm 3 cá thể hổ Bengal mới sinh, đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận thực tế. Theo kết quả kiểm tra, tổng đàn hổ (Panthera tigris) tại cơ sở hiện có 11 cá thể, gồm 4 cá thể đực và 7 cá thể cái.

them ba ca the ho bengal chao doi trong so thu tai gia lai hinh anh 1
Ba hổ con khoẻ mạnh trong khuôn viên vườn thú.

Trước đó, ngày 5/4/2026, 3 cá thể hổ Bengal chào đời tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Qua theo dõi ban đầu, các cá thể hổ con phát triển bình thường, đang được hổ mẹ nuôi dưỡng.

Theo kiểm lâm tỉnh Gia Lai, việc sinh sản thành công các cá thể hổ trong điều kiện nuôi nhốt có kiểm soát góp phần bổ sung nguồn gen, phục vụ công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Hiện cơ sở này đang quản lý nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra định kỳ đối với các loài động vật hoang dã tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo tồn.

 

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

