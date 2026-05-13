Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt

Thứ Tư, 17:29, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), gói khám sẽ bao gồm khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi, nhằm tầm soát các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, gan thận. Sau khám, người dân được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên khoa nếu phát hiện bất thường.

Việc khám dự kiến tổ chức tại trạm y tế xã, phường để bảo đảm tiếp cận rộng rãi; tuyến trên sẽ hỗ trợ khi cơ sở thiếu nhân lực hoặc thiết bị. Ngoài nhóm chưa có BHYT, gia đình chính sách, người có công cũng thuộc diện ưu tiên, trong khi người lao động tiếp tục khám định kỳ theo quy định riêng.

nguoi dan sap duoc kham suc khoe dinh ky mien phi khoang 350.000 dong luot hinh anh 1
Ưu tiên khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người chưa có BHYT, dự kiến 350.000 đồng/lượt.

Trước đó, ngày 12/5, Bộ Y tế công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc, áp dụng từ năm 2026. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội, tai mũi họng.

Kèm theo đó, ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế lập tức chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời.

Thúy Ngà/VOV1
Tag: khám sức khỏe miễn phí danh mục khám chi tiết khám sức khỏe miễn phí toàn dân Bộ Y tế nghị quyết 72
Tin liên quan

Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Bộ Y tế công bố chi tiết danh mục
VOV.VN - Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với nhiều xét nghiệm quan trọng như đường huyết, chức năng gan thận, X-quang tim phổi. Chính sách mới được kỳ vọng giúp giảm cảnh phát hiện bệnh khi đã quá muộn.

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân: Thêm nhiều cơ hội cho người dân
VOV.VN - Khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân được sống khỏe mạnh hơn, an tâm hơn và tiếp cận y tế công bằng hơn.

Chính thức từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

