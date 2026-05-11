Khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân: Thêm nhiều cơ hội cho người dân

VOV.VN - Khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân được sống khỏe mạnh hơn, an tâm hơn và tiếp cận y tế công bằng hơn.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Công viên Bình Phú, TP.HCM tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026. Tại 168 điểm là các trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho người dân.
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Công viên Bình Phú, TP.HCM tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026. Tại 168 điểm là các trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho người dân.