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Người dân sống ven sông Rạch Gầm phập phồng lo sạt lở

Thứ Ba, 09:23, 29/09/2026
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VOV.VN - Sạt lở xảy ra tại nhiều điểm ven sông Rạch Gầm, thuộc xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp, khiến một số đoạn đường giao thông bị sụp xuống sông, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Trong khi đó, nhiều khu vực tiếp tục có nguy cơ sạt lở, cần sớm được xử lý.

 

Ông Lương Hồng Minh cùng nhiều người dân ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn, rất bức xúc trước tình trạng một đoạn đường giao thông ven bờ Tây sông Rạch Gầm bị sạt lở, tạo thành “hàm ếch”. Hơn 50m đường giao thông chính liên ấp đã sụp xuống dòng nước, khiến giao thông bị chia cắt.

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Sạt lở chia cắt đường giao thông nên việc đi lại của người dân ấp Mỹ, xã Kim Sơn gặp khó khăn

Hơn 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân khu vực này phải đi theo đường nhánh nhỏ hẹp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. 

“Chỗ sạt lở này dân rất bức xúc vì chậm khắc phục, khiến đi lại rất khó khăn. Mình phải đi vòng lên trên kia rất bất tiện, chở hàng hóa cũng không được. Nếu không khắc phục thì sợ sạt lở tiếp. Dân mong muốn sớm khắc phục để đi lại dễ dàng hơn”, ông Minh bức xúc.

Đây là một trong 3 đoạn sạt lở lớn ven sông Rạch Gầm vượt quá khả năng khắc phục của chính quyền địa phương. Điểm sạt lở đã tạo thành hố sâu, đe dọa trực tiếp đến 2 căn nhà của ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Văn Xệ. Nếu không sớm được khắc phục, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng là rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân xã Kim Sơn, chia sẻ: “Từ khi con đường này bị sạt lở, việc đi lại rất khó khăn nhất là học sinh đi học, người dân chở hàng hóa đi bán. Tôi đề nghị các cấp chính quyền sớm xúc tiến việc khắc phục. Đoạn bờ sông này từ xã Kim Sơn đến Vĩnh Kim năm nào cũng bị sạt lở rất nhiều”.

Sông Rạch Gầm bắt nguồn từ sông Tiền, chảy qua địa bàn xã Kim Sơn và Vĩnh Kim. Đặc thù của tuyến sông này là đáy sâu, nước chảy xiết và có nhiều đoạn uốn cong. Do tác động của dòng chảy, những đoạn bờ cong thường xuyên xảy ra sạt lở đất.

Chỉ riêng địa bàn xã Kim Sơn hiện có 3 đoạn sạt lở lớn, với tổng chiều dài khoảng 150 mét, cần được khắc phục. Trong đó, một đoạn sạt lở tại bờ Đông sông Rạch Gầm đang được thi công bờ kè với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; 2 đoạn còn lại đang chờ nguồn kinh phí của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, cho biết: “Ở đây còn mấy điểm sạt lở nữa và nhiều điểm có nguy cơ. Xã cũng đã có báo cáo về tỉnh rồi nhưng chưa được cấp kinh phí khắc phục. Mình đã tổ chức rào chắn lại, vận động người dân cho lấn vào đất vườn để đi tạm chứ xe lưu thông không được. Sạt lở này do thay đổi dòng chảy với lượng ghe tàu chạy rất nhiều”.

nguoi dan song ven song rach gam phap phong lo sat lo hinh anh 2
Một đoạn sạt lở "hàm ếch" tại bờ Đông, sông Rạch Gầm đang được khắc phục

Không chỉ tại xã Kim Sơn, hai bên bờ sông Rạch Gầm thuộc xã Vĩnh Kim cũng đang có nguy cơ sạt lở cao. Những hộ dân có nhà ven bờ luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì không biết sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với các điểm sạt lở lớn ven sông, rạch trên địa bàn tỉnh, ngành đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí khắc phục. Trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý lâu dài, chính quyền địa phương có trách nhiệm gia cố tạm thời các điểm sạt lở, đồng thời tạo lối đi tạm để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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