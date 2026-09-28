Đồng Tháp khẩn trương ứng phó sạt lở trước đỉnh lũ tháng 10

Thời gian qua, sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ sạt lở

Mới đây, ngày 12/9, mưa lớn kết hợp nước đầu nguồn đổ về khiến bờ sông tại cù lao ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận, sạt lở hơn 10m, ăn sâu vào đất liền, có nơi chỉ còn cách nhà dân khoảng 2m đến 3m. Người dân phải dùng tre, cây gỗ gia cố tạm thời và cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm. Ông Huỳnh Văn Chính, ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận cho biết: “Mấy năm trước có lở mòn mòn, nhỏ nhỏ thôi nhưng năm nay lở nhiều nhất. Anh em cũng tập trung gia cố, đóng bờ kè tạm thời thôi chứ đâu có thể làm được gì nữa. Nó lở mình đâu có cản được. Cần Nhà nước hỗ trợ di dời dân mới được chứ nếu không dời dân đi, lỡ ban đêm, dân ngủ không được, lỡ xuống sông thì không biết sao”.

Tại xã Kim Sơn, tuyến đường liên xã Kim Sơn - Vĩnh Kim, dọc bờ Tây sông Rạch Gầm, cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở dài hơn 50m tại ấp Mỹ khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Khu vực này tiếp tục xuất hiện các vết nứt mới, nguy cơ sạt lở lan rộng vào khu dân cư.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, ấp Mỹ, xã Kim Sơn nói: “Người dân đi lại, vận chuyển trái cây rất khó khăn. Nếu đi đường thì xa, mà đường lại đi qua xóm chỉ có 1m thôi, chỉ đi tạm thôi chứ không vận chuyển trái cây được. Bà con ở đây rất lo ngại nó có thể bị sạt lở nữa, nó sạt lở hoài luôn”.

Một điểm sạt lở sờ sông Tiền, thuộc xã Long Phú Thuận

Theo chính quyền xã Kim Sơn, địa phương hiện ghi nhận 3 điểm sạt lở; trong đó 2 điểm đã được bố trí vốn khắc phục, còn điểm mới tại ấp Mỹ đang được theo dõi và kiến nghị sớm bố trí kinh phí xử lý. Ông Nguyễn Quang Bình, Phó phòng Kinh tế xã Kim Sơn, cho biết: “Đây là tuyến đường liên xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, lưu lượng người dân tham gia giao thông rất đông, cũng như việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân rất nhiều. Thời gian tới, mong các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sớm khắc phục tuyến đường này, đảm bảo người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa, học sinh đi học an toàn”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ sạt lở ven sông Tiền, sông Hậu và 9 vụ tại khu vực nội đồng, với tổng chiều dài khoảng 1 km. Riêng khu vực ven sông Tiền tại các xã Phú Hựu, Tân Long và phường Mỹ Ngãi có tổng chiều dài sạt lở 84 mét; một hộ dân đã phải di dời, 7 hộ lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kết hợp với triều cường có thể làm gia tăng sạt lở

Qua 7 đợt khảo sát tại 20 xã, phường, ngành chức năng còn phát hiện 52 vị trí sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài cần xử lý gần 5km. Tại xã Bình Phú, từ đầu năm đến nay ghi nhận 4 điểm sạt lở, trong đó 2 điểm cần khắc phục khẩn cấp.

Ông Bùi Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú, kiến nghị: “Tôi kiến nghị các cấp, ngành tỉnh, UBND tỉnh sớm có khảo sát, đánh giá địa chất; đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ xã sớm khắc phục điểm sạt lở để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt, trên địa bàn xã còn tiềm ẩn nhiều điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiến nghị các ngành quan tâm, đánh giá, hỗ trợ địa phương”.

Hiện ngành chức năng đã khảo sát, đề xuất ưu tiên hỗ trợ kinh phí xử lý 64 điểm tại 25 xã, phường

Trong khi đó, từ giữa tháng 7, mực nước trên các tuyến sông bắt đầu tăng nhanh do nước thượng nguồn kết hợp triều cường. Dự báo trong tháng 10, mực nước có thể đạt đỉnh cao nhất trong năm; tại khu vực cuối nguồn, đỉnh triều cường có thể cao hơn báo động 3 từ 0,1m đến 0,3m. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở sẽ gia tăng.

Trước tình hình này, Đồng Tháp đang tập trung rà soát, xử lý các điểm đặc biệt nguy hiểm, tăng cường cảnh báo và chủ động di dời người dân khi cần thiết.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, cho biết tỉnh đã chủ động bố trí nguồn lực triển khai các công trình, dự án cấp bách, từng bước xử lý những điểm sạt lở nguy hiểm.

Một điểm sạt lở tại xã Bình Phú

Hiện tỉnh triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại các khu vực trọng điểm, tổng chiều dài khoảng 5km, kinh phí khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đối với các điểm sạt lở phát sinh trong năm, ngành chức năng đã khảo sát, đề xuất ưu tiên hỗ trợ kinh phí xử lý 64 điểm tại 25 xã, phường, với tổng chiều dài khoảng 6km, kinh phí dự kiến gần 194 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Thịnh cho biết thêm: “Đối với địa phương, tiếp tục rà soát các điểm sạt lở để có giải pháp xử lý, hạn chế tình trạng sạt lở lấn sâu và phát triển thành những điểm lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, cũng như đời sống, sản xuất của người dân”.

Cùng với đầu tư các công trình, Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi, cảnh báo khu vực có nguy cơ cao; kiểm tra, xử lý những hoạt động có thể làm gia tăng sạt lở, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

Một điểm sạt lở tại xã Mỹ Lợi

Trước đỉnh lũ tháng 10, việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm xung yếu và chủ động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, đường giao thông và đất sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.