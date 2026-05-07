Đồng Tháp sạt lở bờ sông đe dọa sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống người dân

Ngày 27/4 vừa qua, tại bờ sông Tiền, đoạn thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy 3 điểm sạt lở liên tiếp nhau, sạt lở đã đe dọa trực tiếp 35 căn nhà của người dân nơi đây; trong đó có những căn, hàm ếch đã khoét sâu đến tận hành lang.

Trước đó, vào ngày 12/4, tại sông Phú An, đoạn thuộc ấp 2, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp cũng đã xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng, một đoạn bờ sông dài 75m bị sụp xuống sông, cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã; Đoạn sạt lở này cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà của 6 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này.

Dù biết nguy hiểm luôn rình rập, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn và chưa tìm được nơi an cư mới, người dân nơi đây đành "đánh cược" mạng sống của mình, sống trong phập phồng giữa dòng sạt lở. Theo một số người dân đang phải sống gần khu vực sạt lở: đối với họ, căn nhà là tài sản duy nhất và cũng là tất cả những gì họ có, nên dù sạt lở đã ăn sâu vào sát nền, việc di dời là không thể.

Bà Trần Thị Thu Thuỷ, xã Long Phú Thuận và bà Trịnh Thị Lê, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Tôi đi làm mướn kiếm bữa ăn hàng ngày. Cũng muốn di dời nhà chỗ khác, nhưng mình lại không có tiền”.

“Bây giờ mình không có chỗ, nơi nào để lương tựa. Lúc đó mình chỉ lo không chuyển được đồ đi, nhưng bây giờ thì đã chuyển đồ đi hết rồi cũng đỡ, đồ rất nhiều, gửi mỗi nhà một ít vậy đó, chứ sao bây giờ, phải nhờ chính quyền”.

Đó là những chia sẻ của người dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông. Sạt lở bờ sông đoạn thuộc xã Long Phú Thuận và xã Bình Phú chỉ là 2 trong hàng chục khu vực sạt lở bờ sông diễn ra từ đầu năm đến nay. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến hết sức phức tạp và có nguy cơ lan rộng tại nhiều điểm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trực tiếp đe dọa an toàn nhà cửa cùng vườn cây ăn trái của người dân tại khu vực này. Trước tình hình này, Đồng Tháp huy động tổng hợp các nguồn lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, thực hiện hiệu quả phương châm "Bốn tại chỗ" gắn với yêu cầu "Ba sẵn sàng", chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với sạt lở nói riêng và các tình huống thiên tai nói chung, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, bảo đảm an toàn sản xuất, giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội.

Tính từ năm 2025 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận hơn 260 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 46.200 m. Sạt lở đã làm ảnh hưởng hơn 90 căn nhà, trong đó 26 căn bị sập hoàn toàn; đồng thời, gây thiệt hại 49 lồng bè nuôi cá của doanh nghiệp và hộ dân… Việc sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, ước tính kinh phí khắc phục hơn 434 tỷ đồng.

Ông Cao Thanh Tuấn người dân xã Bình Phú cho biết: “Càng ngày càng có nhiều điểm nứt, hiện tượng nứt quá nhiều thì bà con rất lo sợ cho việc đi lại và vận chuyển các phẩm nông nghiệp. Người dân ở đây mong muốn sớm có giải pháp khắc phục để người dân an tâm”.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương cũng đang khẩn thiết đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm xử lý tình trạng này. Ông Bùi Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú chia sẻ: "Tôi kiến nghị các cấp sở, ngành tỉnh và UBND tỉnh, sớm có khảo sát, đánh giá địa chất. Đồng thời bố trí kinh phí để hỗ trợ xã sớm khắc phục các điểm sạt lở. Đặc biệt là phục vụ giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nông thôn. Trên tuyến đường này tiềm ẩn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, kiến nghị với các ngành. Trến tuyến này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Tôi kiến nghị các ngành tỉnh và UBND tỉnh sớm có khảo sát, đánh giá địa chất”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh chóng, nhiều về số điểm sạt lở và nghiêm trọng về mức độ. Nguyên nhân, do động lực dòng chảy tác động vào lòng dẫn có cấu tạo nền địa chất mềm yếu gây ra sạt lở bờ sông. Sạt lở thường diễn ra ở các cù lao và nơi dòng sông phân nhánh, khu vực nhập lưu của các nhánh sông, đoạn sông có luồng lạch không ổn định, nơi dòng sông hẹp, thắt "cổ chai",... Ngoài ra, tình trạng xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh lấn chiếm mặt sông và tác động của sóng do các phương tiện thủy cũng gây ra tình trạng sạt lở cục bộ; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng tác động đến quá trình sạt lở bờ sông…

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp, dự án, công trình nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở. Đồng thời, Đồng Tháp cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn để hỗ trợ Đồng Tháp thực hiện một số dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; dự án chuyển nước ngọt; dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở;…nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dân cư.