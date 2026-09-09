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Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

Thứ Tư, 19:54, 09/09/2026
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VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đã gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Trong đó, tại xã Gào, nước lũ cuốn trôi cây trồng, phá hỏng ao hồ, làm biến dạng nhiều khu sản xuất ven suối. Người dân không chỉ lo mất mùa trước mắt mà còn có thể mất đất canh tác về lâu dài.

Ngậm ngùi nhìn những khoảng đất bị dòng nước lũ cuốn đi từ mấy ngày trước cùng các vết sụt lún trên rẫy 2ha của mình, anh Siu Gunh, người dân làng O Pếch, xã Gào, tỉnh Gia Lai buồn rười rượi. Ít nhất 1 sào đất ở rẫy này đã sạt lở hoàn toàn, 50 cây cà phê  chuẩn bị cho thu hoạch bị cuốn trôi, 2 hồ chứa nước phía dưới bị đất đá vùi lấp.

“Phần lớn diện tích nằm gần vực, nền đất yếu. Vào mùa mưa, nước dồn xuống gây sạt lở, cuốn theo nhiều cây trồng nên gần như không thể phục hồi vườn cây. Đất đã bị trôi, bộ rễ không còn chỗ bám. Tôi rất lo vì khó khăn vốn đã nhiều, nay sạt lở còn tiếp diễn. Nếu tình trạng mưa kéo dài trong một đến hai năm tới, nguy cơ mất đất canh tác là rất lớn”, anh Siu Gunh cho biết.

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Vùng rẫy bị sạt của gia đình anh Siu Gunh.

Ông Rơ Châm Huyn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng O Pếch, xã Gào cho biết, có 25 hộ trong làng bị thiệt hại vì sạt lở.  Hầu hết các ruộng lúa ven suối đã bị nước lũ san phẳng, bùn đất vùi lấp.

Nhiều diện tích cà phê bị sạt xuống lòng suối. 12 ao, hồ phục vụ tưới tiêu cũng bị đất đá bồi lấp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khôi phục sản xuất trong mùa khô sắp tới.

Tranh thủ lúc mưa ngớt, người dân mang cuốc, rựa ra đồng đào rãnh, phát dọn cây cỏ, khơi thông dòng chảy.

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Các nương rẫy ven dòng chảy ở làng O Pếch, xã Gào, Gia Lai bị sạt, cuốn theo nhiều cà phê, cây ăn trái.

“Những năm trước không xảy ra tình trạng nghiêm trọng như năm nay. Nhiều hộ trong làng có lúa bị ngập, diện tích cà phê cũng bị sạt lở, thiệt hại rất lớn. Bà con mong Đảng, Nhà nước quan tâm, có chính sách hỗ trợ để sớm ổn định sản xuất”, ông Rơ Châm Huyn nói.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch UBND xã Gào, tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài từ sau ngày 2/9 đã gây ngập lụt, sạt lở tại 7 thôn, làng, tập trung ở những khu sản xuất ven suối.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 36ha lúa bị thiệt hại; hàng trăm cây cà phê, sầu riêng bị đổ, cuốn trôi; nhiều ao, hồ bị vùi lấp.

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Người dân xã Gào tranh thủ khơi thông dòng chảy qua rẫy.

Ngay khi mưa lũ xảy ra, xã Gào đã kích hoạt các tổ phòng, chống thiên tai tại thôn, làng; cảnh báo, ngăn người dân đi vào những khu vực nước chảy xiết, đường bị chia cắt hoặc có nguy cơ sạt lở.

Địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại của từng hộ để đề xuất hỗ trợ; đồng thời chuẩn bị huy động lực lượng giúp người dân dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các công trình hư hỏng khi thời tiết thuận lợi.

Về lâu dài, xã Gào sẽ tính toán phương án chuyển đổi cây trồng tại những vùng thường xuyên ngập, tăng độ che phủ trên các triền đất và kiến nghị đầu tư công trình bảo vệ khu sản xuất ven suối.

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Một khu vực đất sản xuất ở xã Gào bị sạt lở bởi mưa lũ đầu tháng 9/2026.

Ông Nguyễn Đăng Quang cho biết: “Trước mắt, địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng trong thời gian thời tiết còn diễn biến phức tạp. UBND xã đã cắm biển cảnh báo, giăng dây tại các khu vực ngập và sạt lở. Khi thời tiết thuận lợi, địa phương sẽ tiếp tục huy động lực lượng dân quân, công an và quân sự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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