Người mặc áo xe ôm công nghệ truy sát 2 thanh niên tại TP.HCM

Ngày 24/10, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành trích xuất camera, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ rượt đuổi đánh người gây náo loạn đường phố.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, một số người dân di chuyển qua địa bàn xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) thấy một người đàn ông (mặc áo xe ôm công nghệ) nghi cầm hung khí lao vào rượt đuổi, tấn công 2 nam thanh niên.

Sau đó, 2 nam thanh niên này để lại xe máy bỏ chạy. Khi đến đoạn khu vực ngã tư đường Bà Triệu - Song Hành Quốc lộ 22, một người chạy đến trước khu vực nhà dân thì gục xuống trước cửa một quán cà phê.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Người dân chạy tới kiểm tra thì thấy trên người của nam thanh niên nhiều vết thương. Người dân xung quanh cùng người đi đường nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất nhiều máu.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, một trong hai nạn nhân đã cố chạy bộ vào một con hẻm gần đó để tìm chỗ trốn, nhưng khi đến trước hiên một nhà dân thì ngồi quỵ xuống, và được bạn đi chung bế lên chạy trốn. Người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cũng đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm người gây thương tích để điều tra, làm rõ vụ việc.

Clip camera nhà dân ghi lại việc nam thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu.