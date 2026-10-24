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Chốt chặn nhiều tuyến đường, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2 ở Khánh Hòa

Thứ Bảy, 14:56, 24/10/2026
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VOV.VN - Sau khi bắt giữ Lê Văn Cường trên xe khách, lực lượng chức năng Khánh Hòa tiếp tục chốt chặn, truy tìm 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 còn lại.

 

Sáng 24/10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Cường bị bắt tại xã Nam Khánh Vĩnh, cách nơi bỏ trốn khoảng 30km.

Theo lệnh truy nã đặc biệt, Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong khi Cường đã bị bắt giữ, công tác truy tìm 3 phạm nhân còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương. Nhiều tổ công tác được bố trí chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh và những địa bàn xung quanh Trại giam A2.

Công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ được huy động, bố trí tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Diên Lâm.

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Công an bố trí các khu vực nghi vấn trên địa bàn.

Tại các nút giao trên Quốc lộ 26, tuyến đường kết nối Khánh Hòa với Đắk Lắk, các tổ công tác tổ chức chốt chặn, rà soát phương tiện lưu thông qua khu vực. Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn được yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân nhằm phục vụ công tác truy bắt.

Trên tuyến tỉnh lộ 8, hướng từ xã Diên Lâm đi xã Bắc Khánh Vĩnh, lực lượng chức năng cũng bố trí các tổ công tác tại nhiều ngã ba, ngã tư. Các phương tiện qua khu vực được kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu nghiệp vụ.

Không chỉ tập trung tại các tuyến đường lớn, khu vực xung quanh Trại giam A2 và các tuyến đường dẫn vào khu dân cư lân cận cũng được tăng cường kiểm soát. Những tổ tuần tra lưu động liên tục di chuyển qua các tuyến đường, phối hợp rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Các phương tiện của lực lượng chức năng nối nhau tuần tra, với tần suất khoảng 10 phút mỗi lượt. Các tổ công tác duy trì hoạt động cả ngày lẫn đêm, kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm, không để các phạm nhân tiếp tục di chuyển sang địa bàn khác.

Trại giam A2 nằm trên khu vực đồi cao, địa hình xung quanh chủ yếu là núi, tương đối hiểm trở, dân cư sinh sống thưa thớt. Đây là địa bàn gây khó khăn cho việc rà soát, truy tìm, đòi hỏi các lực lượng phải tăng cường kiểm soát cả những tuyến đường nhỏ và khu vực dân cư lân cận.

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Các tuyến đường dẫn vào khu dân cư lân cận cũng được tăng cường kiểm soát.

Trước đó, theo ghi nhận, ban ngày, sinh hoạt thường nhật của người dân xã Diên Lâm vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, vào ban đêm, nhiều người hạn chế ra đường để bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tổ chức truy bắt các phạm nhân bỏ trốn.

Ba phạm nhân đang lẩn trốn gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Lê Văn Cường cùng 3 phạm nhân trên lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

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Các tổ công tác duy trì hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với cả 4 phạm nhân.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận nếu phát hiện người có đặc điểm nghi vấn trùng với thông tin truy nã. Người dân cần báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Thông tin về các phạm nhân có thể được cung cấp cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.

Minh Minh/VTC News
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