Người phụ nữ bật khóc khi bị giật túi xách giữa đường

Chiều 20/6, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị hai người đàn ông áp sát, giật túi xách. Bị bất ngờ, người phụ nữ loạng choạng đổ xe giữa đường và đứng dậy bật khóc, hô hoán.

Video được chia sẻ khiến người dân lo lắng trước nạn trộm cắp hoành hành và mong muốn công an truy bắt đối tượng, xử lí nghiêm để răn đe.

Công an thành phố Dĩ An thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 20/6, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Người phụ nữ bị giật túi xách là chị P tiểu thương ở chợ Dĩ An, thành phố Dĩ An.

Nạn nhân đã trình báo sự việc với Công an phường Đông Hòa. Theo tường trình của chị P trong túi xách bị cướp có gần 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại cùng giấy tờ tùy thân.

Hiện, công an phường Đông Hòa đang điều tra, truy bắt đối tượng./.

