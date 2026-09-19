Người phụ nữ bị cây đè ở TP.HCM đa chấn thương, gãy cột sống

Bệnh nhân D.T.T, 57 tuổi bị cây xanh đổ đè trúng tại đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM, nhập Bệnh viện An Bình sau đó được đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Đoàn Khắc Duy, Khoa Chấn thương sọ não, bệnh nhân bị tụ máu trong não; gãy lún thân đốt sống T6; nhiều xương sườn, xương mác, đốt ngón chân, chỏm xương đốt ngón chân bị gãy.

Bệnh nhân hiện tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Các bác sĩ đã nẹp bột cẳng bàn chân phải, đồng thời hội chẩn các chuyên khoa để thống nhất hướng xử trí.

Hình ảnh tụ máu não của bệnh nhân (Ảnh: BV Chợ Rẫy)

Như VOV đã đưa tin, tối 18/9, một cây xanh trên đường An Dương Vương bất ngờ đổ, nhánh cây rơi trúng một xe buýt và sau đó văng xuống, đè trúng xe máy chở hai vợ chồng đang lưu thông.

Bệnh nhân bị gãy chân (Ảnh: BV Chợ Rẫy)

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Người chồng 59 tuổi tử vong do vết thương quá nặng; người vợ bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Tài xế xe buýt may mắn không bị thương.

Công an phường Chợ Quán phối hợp các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.