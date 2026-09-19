Cây đổ đè xe máy và xe buýt tại TP.HCM, 2 người thương vong

Nhận tin báo về vụ cây đổ tại trước trạm xe buýt Trường Đại học Sư phạm (số 290 đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, Quận 5 cũ) lúc 18h25, Công an phường Chợ Quán (TP.HCM) đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường.

Thời điểm này, nhánh cây rơi trúng một xe buýt đang chạy trên đường. Xe buýt mang biển số 50E - 653.28 do tài xế Lý Anh Tuấn (49 tuổi, thường trú tại phường Bàn Cờ, Quận 3 cũ) điều khiển.

Sau đó nhánh cây tiếp tục văng xuống đường, trúng 1 xe mô-tô biển số 90B2 - 498.62 do ông Lê Văn Dũng (59 tuổi; thường trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) chở theo vợ là bà Dương Thị Thoan (47 tuổi; thường trú tại Thôn Mai Đông, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình). Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã xuống đường.

Hiện trường vụ cây đổ

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Chợ Quán cùng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hai vợ chồng chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Lê Văn Dũng đã tử vong.

Bà Dương Thị Thoan cũng bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện An Bình. Còn tài xế xe buýt đã may mắn thoát nạn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.