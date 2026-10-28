Người phụ nữ mất bàn chân vì tự đắp thuốc chữa đau nhức tại nhà

Chị N.T.N.T. cho biết, bàn chân đột ngột tê đau, nhợt nhạt sau một chuyến du lịch. Khi đi khám, chị được chẩn đoán tắc nghẽn mạch máu bàn chân và điều trị bằng thuốc khoảng 10 ngày nhưng không cải thiện.

Sau đó, chị tìm mua thuốc Bắc, thuốc Nam về uống và đắp lên chân với hy vọng giảm đau. Tuy nhiên, bàn chân ngày càng sẫm đen, nổi bóng nước. Cơn đau kéo dài khiến chị nhiều đêm phải ngồi suốt, không thể ngủ, sụt gần 10 kg.

Ekip bác sĩ phẫu thuật loại bỏ để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng đe dọa tính mạng

Sau hơn 20 ngày chịu đựng, chị T. đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Qua thăm khám, bác sĩ xác định vùng chân đã hoại tử, phần mô tổn thương không còn khả năng bảo tồn, cần phẫu thuật loại bỏ để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng đe dọa tính mạng.

ThS.BS Nguyễn Anh Trung - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp chia sẻ, đây là trường hợp bệnh lý tắc nghẽn mạch máu chi nhưng việc điều trị trước đó không phù hợp, khiến bàn chân bị hoại tử. Khi tổn thương đã tiến triển nặng, quyết định cắt bỏ phần chi hoại tử là điều khó khăn đối với cả bác sĩ lẫn người bệnh.

Bệnh nhân sau phẫu thuật sức khoẻ hiện ổn định

Song, nếu tiếp tục giữ lại phần mô đã hoại tử, chị T. có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, nhiễm độc cơ thể, suy thận, suy đa cơ quan và những biến chứng nguy hiểm khác. Mục tiêu điều trị lúc này không còn đơn thuần là giảm đau mà phải kiểm soát nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Từ trường hợp trên, BS Anh Trung cảnh báo nếu không có chỉ định từ bác sĩ, đắp thuốc có thể gây ra một số biến chứng. Do vậy, người bệnh không tự ý dùng thuốc hoặc đắp các loại lá, thuốc dân gian lên vùng tổn thương. Thăm khám đúng chuyên khoa và điều trị kịp thời là yếu tố quan trọng để hạn chế biến chứng và hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt, những người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có thói quen hút thuốc lá kéo dài cũng cần quan tâm đến tình trạng mạch máu, kiểm tra sức khỏe định kỳ.