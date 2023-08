Nguy hiểm rình rập tại các hồ đập, ngầm tràn trong mùa mưa lũ

Cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn trong mùa mưa lũ

Theo CTV Tiến Dũng/VOV-Tây Bắc, Mùa mưa lũ ở Lào Cai luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, đặc biệt là tại những ngầm tràn, đập tràn. Dù đã tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhưng vẫn có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do một số người dân cố tình bất chấp nguy hiểm.

Nước ngập sát nhà ở thôn Suối Ngàn, xã Cam Đường trong trận mưa cuối tháng 7 vừa qua

Những ngày mưa lớn, tại đập tràn Làng Nhớn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, nơi nước từ các thượng nguồn đổ về, trong dòng nước cuồn cuộn không ít người dân vẫn bất chấp hiểm nguy, ra suối đánh bắt cá.

Anh Nguyễn Viết Hòa, người dân thôn Suối Ngàn, xã Cam Đường chia sẻ: “Việt đánh bắt cá trong điều kiện như trên là rất nguy hiểm, một số người ra vớt một chút cho vui. Những người này khi đánh bắt cũng có dây bảo hiểm và có kỹ năng”.

Nước chảy xiết tại đập tràn Dạ 2, xã Cam Đường

Tại "Ngầm tràn Dạ 2" và "Đập tràn làng Nhớn", xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, mỗi khi mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn tràn về, dòng nước chảy xiết khiến các đập tràn trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi muốn đi qua. Dù các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường truyền thông và cắm biển cảnh báo, nhưng vẫn không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự thiếu ý thức và cảnh giác của người dân. Trong năm 2022, tại khu vực "Ngầm tràn thôn Dạ 2" đã từng xảy ra 02 vụ tai nạn, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Người dân đánh bắt cá

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Đường, thành phố Lào Cai cho biết: "Khi có lũ, lượng nước lớn dâng cao, sẽ kèm theo từ cá từ ao ra, hoặc suối ngòi chảy ra, nhân dân thì thấy có hiện tượng đó, nhân dân tranh thủ đi gần các kè bắt cá. Chúng tôi đã nhận thức được vấn đề này và đã thực hiện các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền trên loa để ngăn chặn việc người dân bắt cá khi lũ lớn xảy ra".

Để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm do lũ quét và ngập lụt gây ra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cần có những giải pháp kiên quyết hơn trong tuyên truyền và giáo dục về bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Đồng thời, cần thiết lập các biện pháp kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra

Sơn La đảm bảo an toàn hồ, đập trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Phóng viên Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc cho biết, hơn 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng. Lượng mưa không lớn, song mưa phủ ở hầu khắp cả 12 huyện, thành phố trong tỉnh, với lượng mưa phổ biến từ 30 – 60mm. Cho đến nay, cơ bản các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại, nhưng công tác chủ động ứng phó đang được triển khai quyết liệt.

Sơn La hiện có 110 hồ, đập thuỷ lợi lớn nhỏ

Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, mưa diện rộng đang khiến mực nước tại nhiều đập, hồ chứa tăng lên. Trong tổng số 110 hồ chứa thủy lợi ở tỉnh hiện nay có một số đập, hồ thủy lợi đã bị bồi lắng, hư hỏng, xuống cấp, giảm công năng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước trong mùa mưa lũ đang là một trong những nội dung được chú trọng hàng đầu.

Công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ đang được Sơn La chú trọng

"Chúng tôi cũng đã đi kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hồ chứa trong toàn tỉnh. Những công trình có nguy cơ mất an toàn thì khắc phục ngay. Ngoài ra, trước và sau một trận mưa, trận lũ, chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá các quy trình vận hành của các hồ chứa; còn điểm nào không phù hợp với thực tế thì yêu cầu sửa ngay để đảm bảo an toàn", ông Cao Viết Thịnh cho hay.