Nhà giàn DK1/10 kịp thời cấp cứu ngư dân bị trật khớp vai trên biển

Ngay sau khi nhận được thông tin, lúc 16h30 phút, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã tiếp nhận bệnh nhân, đưa vào phòng y tế để kiểm tra và xử lý chấn thương. Trung tá QNCN Bùi Viết Nhẫn, nhân viên quân y nhà giàn trực tiếp thăm khám.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.10 hỗ trợ tàu cá cập sàn nhà giàn.

Tàu cá TG 90441TS do ông Trần Văn Lễ, trú tại xã Giao Thuận, tỉnh Đồng Tháp làm chủ tàu; anh Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1993, quê xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) là thuyền trưởng. Trong quá trình điều khiển tàu, anh Châu vừa giữ vô lăng vừa kéo dây thì bất ngờ gặp sóng lớn, mất thăng bằng và bị trật khớp vai phải.

Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp 115/70 mmHg, mạch 76 lần/phút; vùng khớp vai phải sưng nề, đau nhiều và hạn chế vận động. Quân y Nhà giàn chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương khớp vai phải.

Sau khi thăm khám, quân y nhà giàn đã tiến hành xịt giảm đau, nắn chỉnh, băng bó cố định khớp vai phải; đồng thời cấp thuốc kháng sinh, kháng viêm, chống phù nề và giảm đau. Bệnh nhân được hướng dẫn theo dõi tình trạng chấn thương và các biện pháp chăm sóc sức khỏe trong quá trình lao động trên biển.

Đến 17h30 phút cùng ngày, sau khi sức khỏe ổn định, tàu cá TG 90441TS rời Nhà giàn DK1/10, ngư dân tiếp tục hoạt động khai thác hải sản trên biển.