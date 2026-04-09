Nhà giàn DK1/7 sơ cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, lúc 7h30, Nhà giàn DK1/7 nhận được tín hiệu cần hỗ trợ của tàu cá BTh98101TS do ông Tạ Văn Thu (sinh năm 1988, thường trú tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm Thuyền trưởng.

Quân y Nhà giàn DK1/7 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình khai thác thủy hải sản trên khu vực biển, ngư dân Phạm Văn Thơm (sinh năm 1992, thuyền viên tàu cá BTh98101TS, thường trú tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) bị cá chình cắn, vết thương dài hơn 2,5cm ở mu trên bàn tay phải.

Tiến hành khâu vết thương cho ngư dân

Tổ quân y Nhà giàn đã nhanh chóng báo cáo và hướng dẫn tàu cá đưa ngư dân Phạm Văn Thơm lên nhà giàn kiểm tra, sơ cứu. Qua thăm khám, Đại úy QNCN Vũ Đức Việt, Y sĩ Nhà giàn đã tiến hành rửa vết thương, sát khuẩn, lấy dị vật và khâu 05 mũi, băng bó vết thương, đồng thời cấp thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc, cách thay băng, rửa vết thương cho ngư dân.

Đến 8h30 cùng ngày, ngư dân Phạm Văn Thơm đã ổn định sức khỏe và rời nhà giàn DK1/7 tiếp tục khai thác thủy hải sản.