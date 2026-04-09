中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà giàn DK1/7 sơ cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Năm, 12:02, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/4, Nhà giàn DK1/7 thuộc Cụm Huyền Trân, trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã kịp thời sơ cứu cho ngư dân bị cá chình cắn trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên khu vực biển.

Trước đó, lúc 7h30, Nhà giàn DK1/7 nhận được tín hiệu cần hỗ trợ của tàu cá BTh98101TS do ông Tạ Văn Thu (sinh năm 1988, thường trú tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm Thuyền trưởng.

Quân y Nhà giàn DK1/7 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn
Quân y Nhà giàn DK1/7 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình khai thác thủy hải sản trên khu vực biển, ngư dân Phạm Văn Thơm (sinh năm 1992, thuyền viên tàu cá BTh98101TS, thường trú tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) bị cá chình cắn, vết thương dài hơn 2,5cm ở mu trên bàn tay phải.

Tiến hành khâu vết thương cho ngư dân
Tiến hành khâu vết thương cho ngư dân

Tổ quân y Nhà giàn đã nhanh chóng báo cáo và hướng dẫn tàu cá đưa ngư dân Phạm Văn Thơm lên nhà giàn kiểm tra, sơ cứu. Qua thăm khám, Đại úy QNCN Vũ Đức Việt, Y sĩ Nhà giàn đã tiến hành rửa vết thương, sát khuẩn, lấy dị vật và khâu 05 mũi, băng bó vết thương, đồng thời cấp thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc, cách thay băng, rửa vết thương cho ngư dân.

Đến 8h30 cùng ngày, ngư dân Phạm Văn Thơm đã ổn định sức khỏe và rời nhà giàn DK1/7 tiếp tục khai thác thủy hải sản.

 
Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Nhà giàn DK1/7 ngư dân gặp nạn Cụm Huyền Trân cá chình cắn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu kịp thời ngư dân nghi tai biến trên biển
VOV.VN - Nhận tin báo từ tàu cá, Nhà giàn DK1/11 (Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cấp cứu ngư dân nghi bị tai biến mạch máu não trên biển Cụm Tư Chính, đảm bảo an toàn trước khi chuyển bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị.

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi nhồi máu não tại đảo Trường Sa
VOV.VN - Bệnh xá đảo Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, Gia Lai), thuyền viên tàu cá BĐ 97863 TS, xuất hiện rối loạn ý thức và yếu nửa người trái khi đang đánh bắt trên biển. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu não và đang được điều trị, theo dõi sát.

Đảo Song Tử Tây – Đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp
VOV.VN - Chiều 9/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị bệnh giảm áp khi khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục