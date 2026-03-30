Nhà giàn DK1/11 cấp cứu kịp thời ngư dân nghi tai biến trên biển

Thứ Hai, 11:26, 30/03/2026
VOV.VN - Nhận tin báo từ tàu cá, Nhà giàn DK1/11 (Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cấp cứu ngư dân nghi bị tai biến mạch máu não trên biển Cụm Tư Chính, đảm bảo an toàn trước khi chuyển bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục điều trị.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 29/3/2026, tại khu vực biển Cụm Tư Chính, Nhà giàn DK1/11, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân nhận được tin báo từ tàu cá BĐ97863TS đang hoạt động cách nhà giàn khoảng 2 hải lý về phía Nam Đông Nam, do ông Tô Văn Dưỡng (sinh năm 1969, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên bị nạn.

nha gian dk1 11 cap cuu kip thoi ngu dan nghi tai bien tren bien hinh anh 1
Chuyển ngư dân bị nạn lên nhà giàn

Ngay sau khi nhận thông tin, Nhà giàn DK1/11 nhanh chóng báo cáo cấp trên, tổ chức hướng dẫn tàu cá cập sàn cập tàu để kiểm tra, cấp cứu bệnh nhân.

nha gian dk1 11 cap cuu kip thoi ngu dan nghi tai bien tren bien hinh anh 2
Nhà giàn DK1.11 tiến hành thăm khám cho ngư dân gặp nạn

Đến 10h40 cùng ngày, tàu cá cập nhà giàn. Tổ quân y xuống tàu kiểm tra, xác định bệnh nhân là ông La Văn Trú (sinh năm 1966, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Lực lượng quân y sử dụng cáng và cẩu đưa bệnh nhân lên nhà giàn để cấp cứu.

nha gian dk1 11 cap cuu kip thoi ngu dan nghi tai bien tren bien hinh anh 3
Quân Y Nhà giàn DK1.11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn

Qua kiểm tra, bệnh nhân có huyết áp 131/71, mạch 75, nhiệt độ 36,2°C, không sốt, không mở mắt, không nói được nhưng vẫn nghe được. Quân y nhà giàn chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Do điều kiện trang bị y tế tại nhà giàn còn hạn chế, quân y đã hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi, điều trị.

Thu Lan/VOV1
Tag: cấp cứu ngư dân tai biến mạch máu não nhà giàn DK1 Trường Sa hải quân cứu hộ y tế biển tàu cá quân y sự kiện khẩn cấp
Tin liên quan

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng (53 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), thợ lặn trên tàu cá QNg 97939-TS.

Đảo Song Tử Tây – Đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp

VOV.VN - Chiều 9/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị bệnh giảm áp khi khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.

