Nhà giàn DK1/11 cấp cứu kịp thời ngư dân nghi tai biến trên biển

Theo đó, vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 29/3/2026, tại khu vực biển Cụm Tư Chính, Nhà giàn DK1/11, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân nhận được tin báo từ tàu cá BĐ97863TS đang hoạt động cách nhà giàn khoảng 2 hải lý về phía Nam Đông Nam, do ông Tô Văn Dưỡng (sinh năm 1969, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, trên tàu có thuyền viên bị nạn.

Chuyển ngư dân bị nạn lên nhà giàn

Ngay sau khi nhận thông tin, Nhà giàn DK1/11 nhanh chóng báo cáo cấp trên, tổ chức hướng dẫn tàu cá cập sàn cập tàu để kiểm tra, cấp cứu bệnh nhân.

Nhà giàn DK1.11 tiến hành thăm khám cho ngư dân gặp nạn

Đến 10h40 cùng ngày, tàu cá cập nhà giàn. Tổ quân y xuống tàu kiểm tra, xác định bệnh nhân là ông La Văn Trú (sinh năm 1966, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Lực lượng quân y sử dụng cáng và cẩu đưa bệnh nhân lên nhà giàn để cấp cứu.

Quân Y Nhà giàn DK1.11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn

Qua kiểm tra, bệnh nhân có huyết áp 131/71, mạch 75, nhiệt độ 36,2°C, không sốt, không mở mắt, không nói được nhưng vẫn nghe được. Quân y nhà giàn chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Do điều kiện trang bị y tế tại nhà giàn còn hạn chế, quân y đã hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi, điều trị.