Sáng 2/10, lãnh đạo xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà gỗ của ông Q.V.Đ., người có công với cách mạng.

Nhà gỗ 5 gian ở Nghệ An bị thiêu rụi sau hỏa hoạn.

Khoảng 15h ngày 1/10, ngôi nhà gỗ 5 gian của gia đình ông Đ. tại bản Lưu Phong, xã Tương Dương bốc cháy. Ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn ngôi nhà. Vụ cháy cũng làm hư hỏng 2 xe máy, máy xay xát cùng một số tài sản khác của gia đình.

Nhận được tin báo, xã Tương Dương đã huy động lực lượng cùng người dân địa phương đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đám cháy sau đó được dập tắt, không để lửa lan sang các hộ dân xung quanh.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp kiểm tra, thống kê thiệt hại và xác minh nguyên nhân vụ cháy.