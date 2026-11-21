Ngày 21/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chiều 19/11, chị Nguyễn Thị Hằng, trú xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển khoản với tổng số tiền 1,74 tỷ đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết.

Chị Nguyễn Thị Hằng trình báo Công an để được hỗ trợ xác minh, hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hằng đã chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô khẩn trương xác minh, làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh P.T.T (SN 1978), trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, lực lượng công an chủ động liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin và thống nhất phương án giải quyết.

Trên cơ sở đó, chị Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 1,74 tỷ đồng cho anh P.T.T trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô. Vụ việc được giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.