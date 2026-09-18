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Cải chính

Người phụ nữ chuyển nhầm tài khoản 1,6 tỷ đồng được hoàn trả tiền

Thứ Sáu, 18:05, 18/09/2026
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VOV.VN - Giao dịch chuyển khoản tiền trả nợ, người phụ nữ đã chuyển nhầm số tiền 1,6 tỷ đồng qua một tài khoản lạ. Trong lúc đang hoang mang, thì nhận được tin báo số tiền đã được hoàn trả vào tài khoản.

Chiều 18/9, Công an xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã phối hợp với Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) và chi nhánh hai Ngân hàng Agribank xác minh thông tin, chuyển trả lại tiền cho người phụ nữ đã chuyển nhầm tài khoản. 

Trước đó, ngày 17/9, chị Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi, ngụ thôn Tân Sơn, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng - khu vực Hàm Tân, Bình Thuận cũ) trong lúc thực hiện chuyển khoản 1,6 tỷ đồng để trả nợ, vô tình chuyển nhầm vào một tài khoản lạ.

Trong lúc chị đang hoang mang, đến ngân hàng để xin xác minh thì nhận được tin báo số tiền đã được hoàn trả vào tài khoản cho chị.

Người nhận số tiền chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Hoàng Duy, ngụ ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là giáo viên Trường THCS Tân Dân.

nguoi phu nu chuyen nham tai khoan 1,6 ty dong duoc hoan tra tien hinh anh 1
Chứng từ giao dịch. Ảnh: CASM

Sau khi nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Ngoan đã liên hệ với anh Duy để tỏ lòng cảm ơn. Đồng thời chị cũng cảm ơn Công an hai xã: Sơn Mỹ (Lâm Đồng), Đầm Dơi (Cà Mau) và Chi nhánh hai Ngân hàng Agribank đã nhanh chóng giúp hai bên xác minh thông tin, chuyển trả tiền ngay trong ngày.

Được biết, khi phát hiện tài khoản của mình có 1,6 tỷ đồng mà không biết từ đâu chuyển đến, anh Nguyễn Hoàng Duy rất bất ngờ và có chút lo lắng, vì đó số tiền rất lớn đối với anh. Sau khi liên hệ với ngân hàng để kiểm tra giao dịch, anh Duy trình báo với cơ quan công an và phối hợp với ngân hàng để hoàn trả đầy đủ số tiền cho người chuyển.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
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