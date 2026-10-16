English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận diện đúng điểm nóng, triển khai giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Thứ Sáu, 11:00, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát nguồn phát thải, nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, nhận diện chính xác điểm nóng ô nhiễm trên cơ sở dữ liệu quan trắc tin cậy được xem là chìa khóa để sử dụng hiệu quả nguồn lực

 

Kiểm soát nguồn thải, tập trung vào các điểm nóng ô nhiễm

Không khí vốn là nguồn tài nguyên thiết yếu, nhưng tại nhiều đô thị lớn, chất lượng không khí đang chịu áp lực ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa, giao thông, xây dựng và hoạt động sản xuất. Đặc biệt, tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, tình trạng ô nhiễm không khí thường diễn biến phức tạp vào mùa khô, khi nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm vượt ngưỡng cho phép.

nhan dien dung diem nong, trien khai giai phap giam o nhiem khong khi hinh anh 1
Ông Trương Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường

Theo ông Trương Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường, ô nhiễm không khí hiện tập trung chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, đặc biệt nghiêm trọng vào mùa khô. Nồng độ bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp kiểm soát hiệu quả hơn. “Thực tế thời gian qua cho thấy ô nhiễm không khí đang ở xu thế gia tăng và chúng ta phải tìm cách kìm hãm, đảo ngược xu thế này”, ông Tuấn cho biết.

Ở góc độ địa phương, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nhận định ô nhiễm không khí tại Thủ đô thời gian qua ở mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Kết quả quan trắc cho thấy chỉ số chất lượng không khí (AQI) có nhiều ngày ở mức đáng lo ngại.

Các nguồn phát thải chính được xác định gồm giao thông, công nghiệp, xây dựng và hoạt động đốt rơm rạ. Mỗi nguồn thải có đặc điểm và mức độ tác động khác nhau, vì vậy, việc giảm ô nhiễm không khí cần được triển khai trên cơ sở xác định đúng nguồn phát sinh, khu vực chịu ảnh hưởng và thời điểm ô nhiễm gia tăng.

Thay vì chỉ tập trung xử lý khi chất lượng không khí suy giảm, công tác quản lý cần chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát phát thải từ gốc. Việc nhận diện chính xác các điểm nóng sẽ giúp cơ quan chức năng xác định thứ tự ưu tiên, lựa chọn biện pháp phù hợp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

nhan dien dung diem nong, trien khai giai phap giam o nhiem khong khi hinh anh 2
Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

Hoàn thiện chính sách, đặt mục tiêu giảm bụi mịn PM2.5

Để cải thiện chất lượng không khí, Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra các mục tiêu nhằm từng bước đảo ngược xu thế ô nhiễm.

Theo ông Trương Mạnh Tuấn, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu giảm 20% nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm so với mức đo đạc năm 2024, đưa chỉ số này xuống dưới 40 µg/m³. Các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu giảm trên 10% chỉ số bụi mịn PM2.5.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, chính sách; kiểm soát nguồn thải công nghiệp; quản lý giao thông và hoạt động xây dựng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác.

Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách cần gắn với trách nhiệm cụ thể của từng ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Các giải pháp kiểm soát phát thải phải được triển khai đồng bộ, đi kèm công tác giám sát, đánh giá kết quả và xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với nguồn thải giao thông và xây dựng, việc kiểm soát bụi, giảm phát thải từ phương tiện và tăng cường quản lý hoạt động thi công tại các khu vực trọng điểm có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó, cần chú trọng kiểm soát phát thải công nghiệp, hạn chế tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm và nâng cao ý thức chấp hành quy định bảo vệ môi trường.

Theo ông Tuấn, một trong những dự án ưu tiên thời gian tới là thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các khu vực này, phương tiện giao thông và những nguồn phát sinh ô nhiễm sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, kết hợp với các chính sách khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, Hà Nội đặt mục tiêu có tối thiểu 200 công trình xanh vào năm 2030 và thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại các khu vực trọng điểm. Đây là những giải pháp hướng tới giảm tác động môi trường từ hoạt động đô thị, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao độ chính xác của dữ liệu quan trắc

Muốn xử lý hiệu quả các điểm nóng ô nhiễm không khí, dữ liệu quan trắc cần phản ánh chính xác diễn biến chất lượng môi trường và hỗ trợ xác định nguồn phát thải. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý lựa chọn giải pháp phù hợp thay vì triển khai dàn trải, thiếu trọng tâm.

Ông Trương Mạnh Tuấn nhấn mạnh định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng đo đạc và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý môi trường. Khi xác định được khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, thời điểm phát thải gia tăng và những nguồn thải chủ yếu, các biện pháp can thiệp sẽ có điều kiện được thiết kế sát với thực tế hơn. “Chúng ta sẽ hướng tới công nghệ dữ liệu, đo đạc chính xác. Khi có dữ liệu phản ánh đúng thực tế, chúng ta mới có những giải pháp ‘đánh trúng, đánh đúng’ vào các điểm nóng gây ô nhiễm lớn hiện nay”, ông Tuấn nhấn mạnh.

nhan dien dung diem nong, trien khai giai phap giam o nhiem khong khi hinh anh 3
Nhận diện chính xác điểm nóng ô nhiễm trên cơ sở dữ liệu quan trắc tin cậy được xem là chìa khóa để sử dụng hiệu quả nguồn lực

Việc nâng cao chất lượng dữ liệu không chỉ hỗ trợ cảnh báo sớm những thời điểm chất lượng không khí suy giảm mà còn góp phần đánh giá hiệu quả của các chính sách sau khi triển khai. Thông qua việc theo dõi các chỉ số quan trắc theo thời gian, cơ quan chức năng có thể xác định biện pháp nào phát huy hiệu quả, khu vực nào cần tăng cường kiểm soát và nguồn lực nên được ưu tiên ở đâu.

Cùng với công nghệ quan trắc, việc chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các cơ quan quản lý cũng cần được chú trọng. Bởi ô nhiễm không khí không dừng lại trong phạm vi địa giới hành chính của một địa phương. Hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp và đô thị hóa tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi giải pháp quản lý phải có tính liên vùng.

Triển khai vùng phát thải thấp, hướng tới môi trường đô thị bền vững

Theo bà Lê Thanh Thủy, Hà Nội xác định không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế và sẽ triển khai các biện pháp toàn diện, có tính chiến lược nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Trong đó, thành phố đã có nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội, với định hướng triển khai tại khu vực trung tâm.

Vùng phát thải thấp hướng tới kiểm soát chặt các nguồn phát thải, giảm bụi mịn PM2.5, oxit nitơ (NOx), khí CO và các chất ô nhiễm khác; đồng thời khuyến khích phương tiện xanh, sử dụng năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải.

Việc xác định khu vực thực hiện vùng phát thải thấp dựa trên ba tiêu chí chính: thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải theo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thường xuyên ùn tắc giao thông ở mức D-F theo tiêu chuẩn TCVN 13592:2022; và có chỉ số AQI trung bình trong một năm gần nhất dưới mức trung bình theo trạm quan trắc chuẩn.

Các tiêu chí này là cơ sở để lựa chọn khu vực phù hợp, hướng tới kiểm soát phát thải gắn với điều kiện thực tế. Hiệu quả thực hiện sẽ phụ thuộc vào khả năng tổ chức triển khai, kiểm soát phương tiện, phát triển hạ tầng giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện ít phát thải.

Từ mục tiêu giảm bụi mịn PM2.5 đến năm 2030, có thể thấy việc cải thiện chất lượng không khí cần sự kết hợp giữa hoàn thiện chính sách, kiểm soát nguồn thải, ứng dụng khoa học công nghệ và phối hợp liên vùng. Trong đó, nhận diện đúng điểm nóng là bước quan trọng để các giải pháp được triển khai có trọng tâm, phù hợp với từng khu vực và từng nhóm nguồn phát thải.

Khi dữ liệu quan trắc được nâng cao chất lượng, trách nhiệm quản lý được xác định rõ và các chính sách được thực hiện đồng bộ, công tác kiểm soát ô nhiễm không khí sẽ có thêm cơ sở để chuyển từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động. Đây là hướng đi cần thiết nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe người dân và xây dựng môi trường sống xanh, an toàn, bền vững.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảo vệ môi trường là thành tố rất quan trọng của tự chủ chiến lược quốc gia
Bảo vệ môi trường là thành tố rất quan trọng của tự chủ chiến lược quốc gia

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ đặt ra yêu cầu phát triển bền vững mà còn nhấn mạnh vai trò của môi trường trong tự chủ chiến lược quốc gia.

Bảo vệ môi trường là thành tố rất quan trọng của tự chủ chiến lược quốc gia

Bảo vệ môi trường là thành tố rất quan trọng của tự chủ chiến lược quốc gia

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ đặt ra yêu cầu phát triển bền vững mà còn nhấn mạnh vai trò của môi trường trong tự chủ chiến lược quốc gia.

Phạt 2,1 tỉ đồng vi phạm về môi trường trong 9 tháng
Phạt 2,1 tỉ đồng vi phạm về môi trường trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xử phạt 14 trường hợp vi phạm về môi trường với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Cùng với tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc kiểm soát nguồn thải, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Phạt 2,1 tỉ đồng vi phạm về môi trường trong 9 tháng

Phạt 2,1 tỉ đồng vi phạm về môi trường trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xử phạt 14 trường hợp vi phạm về môi trường với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Cùng với tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc kiểm soát nguồn thải, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Xả thải, gây ô nhiễm sẽ bị xử lý nếu bị người dân phát hiện, phản ánh
Xả thải, gây ô nhiễm sẽ bị xử lý nếu bị người dân phát hiện, phản ánh

VOV.VN - Từ tháng 6/2026, phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được phát động đồng loạt trên cả nước. Điểm nhấn là thành lập các Tổ giám sát môi trường cộng đồng tại khu dân cư, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, phản ánh và kiến nghị xử lý hành vi gây ô nhiễm

Xả thải, gây ô nhiễm sẽ bị xử lý nếu bị người dân phát hiện, phản ánh

Xả thải, gây ô nhiễm sẽ bị xử lý nếu bị người dân phát hiện, phản ánh

VOV.VN - Từ tháng 6/2026, phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được phát động đồng loạt trên cả nước. Điểm nhấn là thành lập các Tổ giám sát môi trường cộng đồng tại khu dân cư, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, phản ánh và kiến nghị xử lý hành vi gây ô nhiễm

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục