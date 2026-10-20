Nhân nghĩa hành trình "Trái tim vì trái tim"

“Tôi có một trái tim - Bạn có một trái tim - Trái tim vì trái tim”. Câu nói nổi tiếng này của Giáo sư Erich Lejeune, người Đức, nhà sáng lập Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" trở thành biểu tượng của tình người và lòng yêu thương, mở đầu cho hành trình 20 năm hợp tác hỗ trợ tầm soát, phát hiện sớm và điều trị cho hàng trăm nghìn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức "Trái tim vì Trái tim".

Sự kiện kỷ niệm 20 năm Ngày hợp tác (20/10) của 2 bên càng có ý nghĩa hơn khi trùng với sinh nhật lần thứ 80 của bà Irène Lejeune, vợ của Giáo sư Erich Lejeune, nhà sáng lập Tổ chức "Trái tim vì Trái tim".

Tổ chức "Trái tim vì trái tim" tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và 2 máy siêu âm, tổng trị giá 1.000.000 EUR

Hành trình "Trái tim vì trái tim”

Tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày hợp tác giữa Tổ chức "Trái tim vì trái tim" và Bệnh viện Đà Nẵng, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nhắc lại câu chuyện cách đây 20 năm. Ngày đó, một cặp vợ chồng từ nước Đức đã đến Việt Nam với mong muốn tìm kiếm một đối tác lâu dài để triển khai các dự án viện trợ nhân đạo. Họ chọn Bệnh viện Đà Nẵng làm đối tác cho hành trình trái tim đến trái tim. Đó là Giáo sư Erich Lejeune, người Đức, nhà sáng lập Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" và vợ ông là Tiến sĩ Irène Lejeune, người đồng hành với ông hơn 20 năm qua. “Tôi có một trái tim - Bạn có một trái tim - Trái tim vì trái tim” là câu nói nổi tiếng của Giáo sư Erich Lejeune và trái tim nhân nghĩa đã trở thành biểu tượng của tình người và lòng yêu thương.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương tặng các thành viên Tổ chức "Trái tim vì Trái tim"

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Đức Nhân khẳng định, sự đồng hành của vợ chồng Giáo sư Erich Lejeune cùng các chuyên gia, thành viên của Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" đã hỗ trợ can thiệp tim mạch, mang lại cơ hội điều trị cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là những em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các em không chỉ có cơ hội thay đổi cuộc đời, vượt qua bệnh tật mà còn lớn lên khỏe mạnh, được đến trường và sống trọn vẹn tuổi thơ của mình.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của vợ chồng Giáo sư Erich Lejeune. “Với em nhỏ bị tim bẩm sinh được chuẩn đoán và điều trị kịp thời có thể làm thay đổi cuộc đời của em. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà Lejeune và Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" đã tận tâm, lòng nhân ái và những đóng góp quý báu dành cho ngành y tế thành phố nói chung, Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là đối với trẻ em và gia đình trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh hoàn cảnh khó khăn”.

Bệnh nhân tim bẩm sinh được phẫu thuật tặng hoa tri ân các thành viên Tổ chức "Trái tim vì Trái tim".

Hơn 500.000 trẻ em được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí

20 năm qua, với sự đồng hành của Tổ chức "Trái tim vì Trái tim", hơn 500.000 trẻ em tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí; gần 3.700 trẻ được phát hiện bệnh sớm, trong đó 2.000 trẻ mắc bệnh đã được can thiệp, điều trị.

Một khoảnh khắc khá đặc biệt, khi ngày kỷ niệm 20 năm Ngày hợp tác của 2 bên lại trùng với sinh nhật lần thứ 80 của bà Irène Lejeune, vợ của Giáo sư Erich Lejeune, nhà sáng lập Tổ chức "Trái tim vì Trái tim". Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư Erich Lejeune đã bật khóc vì quá xúc động. Ông thực sự xúc động khi mối quan hệ hợp tác này đã cứu những đứa trẻ bệnh tim bẩm sinh. Đó là một sứ mệnh tuyệt vời và ở Đức, rất nhiều người biết đến những gì cả 2 bên đang làm. Ông nói, chúng tôi hợp tác với Việt Nam, một đất nước tuyệt vời.

Sinh nhật lần thứ 80 của bà Irène Lejeune, vợ của Giáo sư Erich Lejeune trùng với ngày kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa BV Đà Nẵng và Tổ chức "Trái tim vì Trái tim"

Giáo sư Erich Lejeune nhắc đi nhắc lại rằng, tôi có thể hứa với các bạn rằng: vợ tôi và tôi sẽ cống hiến tất cả để "Heart for Heart" (Trái tim vì Trái tim) mãi mãi trường tồn: “Tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi người ta đặt nó vào những tấm lòng. Và đó là lý do tại sao đây là một buổi lễ tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cũng rất, rất hạnh phúc vì chúng ta đã tìm được những người kế nhiệm vô cùng xứng đáng. Điều đó có nghĩa là: "Heart for Heart" sẽ sống mãi mãi."

Tặng hệ thống DSA thứ tư, 2 máy siêu âm, tổng trị giá 1 triệu EUR

Tại lễ kỷ niệm này, Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và 2 máy siêu âm, tổng trị giá 1.000.000 EUR. Đây là hệ thống máy thứ tư Tổ chức này tặng Bệnh viện Đà Nẵng cùng nhiều trang thiết bị y tế khác, góp phần tăng cường năng lực chẩn đoán và can thiệp tim mạch của bệnh viện.

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với vợ chồng Giáo sư Erich Lejeune

Đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là những em hoàn cảnh khó khăn, việc phát triển năng lực chẩn đoán và điều trị ngay có ý nghĩa trong mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm bớt khó khăn khi phải di chuyển xa để khám, chữa bệnh.

Khoảnh khắc bất ngờ của vợ chồng giáo sư Erich Lejeune khi nhìn thấy bức ảnh của 2 vợ chồng treo trang trọng tại Phòng DSA Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, 20 năm qua, sự đồng hành của Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" cùng các chuyên gia quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đà Nẵng, mang lại cơ hội điều trị và hy vọng cho nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, nhất là những em hoàn cảnh khó khăn.

“Đây là hành trình hợp tác giàu ý nghĩa, được xây dựng bằng tình hữu nghị, sự tận tâm và lòng nhân ái. Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển ngành y tế theo hướng chuyên sâu, từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sự hợp tác quốc tế và những nghĩa cử nhân văn như chương trình hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến. Chúng tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Tổ chức "Trái tim vì Trái tim" và Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục được vun đắp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và mang lại nhiều hơn nữa những trái tim khỏe mạnh, những niềm vui và hy vọng cho các gia đình", bà Nguyễn Thị Anh Thi nói./.