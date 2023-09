Nhiều công trình thủy lợi bị mưa lụt tàn phá thiệt hại 73 tỷ đồng

Toàn tỉnh hiện có 619 hồ chứa thủy lợi với dung tích trên 650 triệu m3 nước; 161 đập dâng, 76 trạm bơm, và hai tuyến đê bao. Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn hồ đập, đặc biệt là công tác vận hành phục vụ tưới tiêu. Công tác sửa chữa, tu bổ nâng cấp đang gặp khó khăn do chưa được bố trí nguồn kinh phí.

Một công trình thủy lợi ở huyện Krông Năng, Đắk Lắk bị sụt lún bờ bao

Ông Nguyễn Công Hạnh, phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk thông tin, hiện công ty đang quản lý 345 công trình thủy lợi các loại, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 80.000 ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản. Trong đợt mưa lụt vừa qua, đã có một số công trình ở huyện Ea Súp bị hư hỏng nặng; nhiều công trình ở các huyện Krông Ana, Lắk, Krông Bông có nguy cơ mất an toàn từ cao đến rất cao. Doanh nghiệp đã tiến hành rà soát thống kê thiệt hại, lập phương án trình các cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí để sửa chữa khắc phục nhưng vẫn chưa được bố trí.

Bờ kè hồ thủy lợi Ea Súp bị xói lở do mưa lớn đợt cuối tháng 8/2023 vừa qua...

“Qua rà soát đánh giá thì hiện nay có 57 công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mưa bão đợt vừa rồi đã gây hư hại đến nhiều công trình và qua rà soát thống kê thiệt hại là 73 tỷ đồng. Chúng tôi đã báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh để kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn hồ đập; phục vụ tưới tiêu cho cây trồng vụ hè thu 2023 cũng như vụ đông xuân 2023 – 2024 sắp tới”, ông Nguyễn Công Hạnh cho biết.