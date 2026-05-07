Nhiều địa phương hạ lưu sông Lam ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt

Thứ Năm, 16:12, 07/05/2026
VOV.VN - Sau vụ cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn, nhiều địa phương khác ở Nghệ An tiếp tục ghi nhận tình trạng cá chết, nổi lờ đờ trên sông và các tuyến kênh lấy nước từ sông Lam chưa rõ nguyên nhân.

Theo ông Thành Đặng Long, Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc, từ sáng 5/5, người dân tại các xã Bồi Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn (cũ), nay thuộc xã Bạch Ngọc, phát hiện tôm, cá tự nhiên nổi lờ đờ trên mặt nước, sau đó chết và trôi dạt vào bờ sông Lam.

Cá chết nổi trắng trên kênh Nông Giang.

Cũng theo chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã lấy mẫu nước và mẫu cá để phục vụ công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Tình trạng cá chết cũng xuất hiện tại đoạn sông Lam qua xã Anh Sơn Đông, khu vực các xã Tào Sơn, Lạng Sơn (cũ). Một số hộ dân nuôi cá lồng bè cho biết cá nuôi chết bất thường trong thời gian ngắn.

Trong sáng 6/5, người dân tiếp tục phát hiện cá, tôm nổi chết dọc hai bờ sông Đào. Đây là công trình thủy lợi lấy nước từ sông Lam phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương.

Người dân dùng lưới đánh vớt bắt cá.

Đến sáng 7/5, hiện tượng cá chết tiếp tục được ghi nhận trên kênh Nông Giang, đoạn qua xã Quỳnh Văn. Nhiều cá tự nhiên nổi lờ đờ trên mặt nước rồi chết. Một số người dân dùng vợt vớt cá đem về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Lãnh đạo xã Quỳnh Văn cho biết hiện tượng cá chết xảy ra tại khu vực thôn 9 và thôn 10. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm.

Kênh Nông Giang là tuyến thủy lợi lấy nước từ sông Lam qua hệ thống Bara Đô Lương, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương.

Trước đó, sáng 4/5, tại xã Anh Sơn, cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết hàng loạt. Theo thông tin từ địa phương, khoảng 15 lồng nuôi của người dân bị ảnh hưởng với các loại cá như cá trắm, cá ngạnh, cá bọp và cá leo.

Theo báo cáo sơ bộ của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, nhận định ban đầu cho thấy hiện tượng cá chết có thể liên quan đến chất lượng môi trường nước không bảo đảm, như thiếu ô xy hòa tan hoặc xuất hiện khí độc trong nước; chưa phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh thông thường.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đề nghị các cơ quan chuyên môn về môi trường kiểm tra, xác minh nguồn phát thải gây ra hiện tượng cá chết (nếu có) để xử lý theo quy định.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát dự án nâng cấp sân bay Cà Mau
VOV.VN - Thu nhập chính của người dân khóm 3 và khóm 4 (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đến từ nghề nuôi cá chình, bống tượng. Giờ đây người nuôi chỉ biết xót xa khi chứng kiến cảnh cá nuôi chết nổi trắng bụng.

VOV.VN - Chi cục Thủy sản – Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) vừa có thông báo gửi UBND đặc khu Lý Sơn về kết quả xét nghiệm, nhận định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý tình trạng cá bớp nuôi lồng chết hàng loạt.

VOV.VN - Ngày 7/1, UBND xã Long Sơn (TP.HCM) đã công bố nguyên nhân chính thức vụ cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và. Theo đó, nguyên nhân không do dịch bệnh nguy hiểm, tình trạng cá chết chủ yếu do sốc môi trường.

