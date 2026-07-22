Nhiều địa phương tại TP.HCM đồng loạt trao ảnh phục dựng liệt sĩ

Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an Thành phố và Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee sẽ trao ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ trong chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” vào ngày 23/7.

Các thành viên nhóm Team Lee đang phục dựng ảnh (Ảnh: Team Lee)

Đợt 1 triển khai đối với các ảnh đã hoàn thành phục dựng, được xác nhận trước ngày 20/7/2026 và trao cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của gia đình liệt sĩ.

Đối với các ảnh phục dựng đã hoàn thành nhưng không thuộc danh sách 54 gia đình do Bộ Tư lệnh Thành phố trao ngày 23/7, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu chủ trì tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao cho thân nhân liệt sĩ.

Cụ thể, một số địa phương tổ chức trao đợt 1 gồm: phường Bình Đông (sáng 24/7), phường Bàn Cờ (chiều 24/7), phường Tam Thắng (sáng 25/7). Ngoài ra, hoạt động trao di ảnh liệt sĩ còn được thực hiện tại điểm cầu truyền hình đặt tại trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Mỗi sản phẩm bàn giao gồm: một ảnh liệt sĩ đã được phục dựng, in và đóng khung; một file ảnh dạng số gửi cho thân nhân bằng phương thức phù hợp; biên bản bàn giao hoặc phiếu xác nhận đã nhận ảnh; cùng thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an Thành phố.

Ảnh chân dung các liệt sĩ đã phục dựng được chuẩn bị trang trọng để trao lại cho gia đình (Ảnh: Teem Lee)

Hoạt động nhằm góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố; đồng thời lưu giữ hình ảnh, thông tin và ký ức về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua việc trao ảnh phục dựng, chương trình thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân đối với thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Việc tổ chức trao ảnh được thực hiện bảo đảm trang trọng, thành kính, chu đáo, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; phù hợp với phong tục, truyền thống và điều kiện cụ thể của từng gia đình, địa phương. Các ảnh phục dựng đều được kiểm tra, đối chiếu, xác nhận với thân nhân liệt sĩ trước khi in, đóng khung và bàn giao, bảo đảm chính xác về họ tên, thông tin, diện mạo và đặc điểm nhận dạng.