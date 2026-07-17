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TP.HCM tri ân người có công, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ

Thứ Sáu, 16:17, 17/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), TP.HCM tổ chức họp mặt 167 người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đây không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là nơi những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử được chia sẻ, tiếp thêm động lực cho thế hệ hôm nay gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng.

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Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: T.L)

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng là nền tảng để đất nước có được hòa bình, độc lập và phát triển như hôm nay.

Theo ông Võ Văn Minh, trong giai đoạn phát triển mới, TP.HCM càng nhận thức rõ sự phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, đạo lý và lòng biết ơn. Vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công; quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng để những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước trở thành động lực, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ.

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Lãnh đạo TP.HCM tham gia buổi họp mặt tri ân người có công tiêu biểu (Ảnh: T.L)

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, là chỗ dựa tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống và đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phát triển mới.

Đại diện thế hệ trẻ TP.HCM, em Huỳnh Anh Thư, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Theo Anh Thư, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh bằng việc không ngừng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và cống hiến cho sự phát triển của thành phố, đất nước.

Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe những chia sẻ của các nhân chứng lịch sử về quá trình tham gia cách mạng, chiến đấu cũng như cuộc sống sau ngày đất nước thống nhất.

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Ông Lê Quang Trình trăn trở làm sao tìm được hài cốt các đồng đội và cả của con trai 

Ông Lê Quang Trình, cựu chiến binh từng bị thương do bom B52, xúc động kể về những năm tháng tham gia phong trào Đồng Khởi, chiến đấu trong hàng ngũ Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ.

Ông bị thương trong lúc hành quân tại mặt trận phía Nam, vết thương dài 4cm, chạm xương sọ đầu vẫn không khuất phục được ý chí người lính cụ Hồ. Sau khi đất nước thống nhất, ông lại tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền. Nghỉ hưu, ông vẫn gắn bó với công tác Hội Cựu chiến binh địa phương, tham gia chăm lo hội viên và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

"Ước mong của bản thân tôi là được tìm lại hài cốt của các đồng chí đồng đội đã dũng hy sinh, trong đó có con tôi là núm ruột của tôi, mong được tìm lại mộ và xác định danh tính của các đồng chí đồng đội mình, để đưa về đất mẹ gặp gỡ người thân, gia đình, cha mẹ, bạn bè, đồng chí đồng đội", ông Lê Quang Trình trăn trở.

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Bà Nguyễn Thị Sanh nghẹn ngào xúc động tại buổi họp mặt.

Còn bà Nguyễn Thị Sanh (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), là người từng hoạt động trong cơ sở nội thành giữa những năm tháng chiến tranh đầy hiểm nguy. Bà cho biết, khi lựa chọn tham gia cách mạng, bà đã xác định phải chấp nhận gian khổ, hy sinh để góp phần giành độc lập, thống nhất đất nước.

Theo bà Sanh, thế hệ trẻ hôm nay cần trân trọng giá trị của hòa bình. "Thế hệ chúng tôi đi qua chiến tranh, ai cũng phải trải qua những hy sinh, mất mát. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng đất nước có được hòa bình, phát triển như hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng xương máu, nước mắt, tuổi trẻ và cả hạnh phúc riêng của biết bao người để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc", bà Nguyễn Thị Sanh xúc động nói. 

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Người có công được nhận giấy mời tận nhà dự chương trình nghệ thuật tri ân 27/7

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" sẽ diễn ra tối 24/7 tại Quảng Ninh với quy mô khoảng 40.000 người tham dự. Điểm đáng chú ý là giấy mời dành cho người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền địa phương chuyển tận tay từng gia đình.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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