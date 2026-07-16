Tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sau hơn 1 tuần triển khai tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt các liệt sĩ, rãnh mộ đã được mở rộng đáng kể, đã dài khoảng 40m, từ đường đi dọc hồ nước đến sát tường bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các Anh hùng liệt sĩ khác.

Ngày 16/7, lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao (hồ) trong công viên để xác minh các dấu vết.

Trong ngày 16/7, các Đội tìm kiếm thuộc Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao (hồ) trong công viên Lê Thị Riêng để xác minh các dấu vết và thông tin liên quan.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành gia cố khu vực sau lưng bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thi công và phục vụ công tác tìm kiếm trong những ngày tới.

Qua đào và sàng lọc hơn 30 m³ đất, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Như VOV đã thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ; 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật.