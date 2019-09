Nhiều điểm bất thường trong vụ ngộ độc tập thể ở Mường Lói, Điện Biên

Mới đây Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có báo cáo chính thức công bố kết quả điều tra vụ việc hơn 100 người bị nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Mường Lói vào đầu tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất thường từ thực tế so với kết quả công bố khiến nhiều người hoài nghi về việc có hay không chuyện bưng bít thông tin để tránh mất thành tích.

Ảnh chụp trưa ngày 6/9, vẫn có khoảng 30 người phải đến khám, điều trị tại Trạm Y tế xã Mường Lói.

Theo đó vào 11h ngày 4/9, tại nhà ông Lò Văn Phênh ở bản Lói 2, xã Mường Lói, huyện Điện Biên có tổ chức bữa cơm mừng nhà mới, với tổng số 60 mâm cỗ cho 306 người ăn. Thức ăn gồm 7 món bao gồm: Ngan luộc, thịt lợn nướng, thịt bò xào, rau nộm, măng luộc, canh tiết bò và rượu gạo tự nấu. Sau bữa ăn khoảng 15 tiếng, chị Lò Thị Dung là người đầu tiên có biểu hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng kèm theo mệt mỏi. Bệnh nhân được người nhà đưa đến trạm Y tế xã Mường Lói khám ngay sau đó và được chuẩn đoán bị rối loạn tiêu hoá.

Theo báo cáo số 406 của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên thì sau trường hợp bệnh nhân Lò Thị Dung nhập trạm, để đảm bảo an toàn và phòng có sự việc ngộ độc do thực phẩm gây nên, cán bộ Y tế trạm đã đề nghị gia đình thông báo cho khách mời dự bữa cơm trưa ngày 4/9 đến khám để nắm bắt tình hình.

Trong tổng số 97 người được mời đến trạm có 5 người có triệu chứng của rối loạn tiêu hóa bao gồm: Đau bụng, đi ngoài phân lỏng, buồn nôn nhưng không nôn, người hơi mệt, không đau đầu, không sốt. Còn 92 người cùng ăn thì không có các triệu chứng nêu trên, nhưng do người dân đã được mời đến trạm, vì vậy cán bộ trạm và đoàn công tác xã cũng phải có động tác can thiệp để chấn an và động viên, đồng thời cấp cho một liều thuốc kháng sinh đường ruột để uống dự phòng. Trong tổng số 7 món ăn được sử dụng thì cũng xác định có món thịt lợn nướng chưa chín. Các món khác mọi người đều ăn và ăn cả bữa chiều đều không bị rối loạn tiêu hóa. Tất cả 97 bệnh nhân đến khám và xử trí sau 3 tiếng đều ổn định và xuất viện về đi làm nương rẫy như bình thường...

Tuy nhiên ghi nhận từ thực tế so với của báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đang có nhiều điểm mâu thuẫn. Ông Lò Văn Phênh, chủ bữa ăn khẳng định, trong số những người ăn cỗ mừng tân gia, có người chỉ ăn thịt ngan hoặc chỉ ăn thịt bò cũng có biểu hiện đau bụng và tiêu chảy.

“Có người chỉ ăn thịt ngan thôi cũng bị đau bụng, tiêu chảy. Có người chỉ ăn thịt lợn thôi cũng bị như thế. Do riêng thịt bò thì không phải vì nhà tôi đánh tiết canh ăn từ chiều ngày 3/9 nhưng có sao đâu”- ông Phênh khẳng định.

Ngoài ra, theo khẳng định của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, 97 bệnh nhân đến khám và sau khi được xử trí khoảng 3 tiếng, mọi người đều ổn định, xuất viện trở về nhà sinh hoạt như bình thường. Thế nhưng, ghi nhận thực tế của phóng viên vào trưa ngày 6/9 vẫn có khoảng 30 người đang nhăn nhó nằm la liệt trên giường bệnh, dưới sàn nhà và cả ngoài sân để trạm y tế xã khám và điều trị.

Bà Lò Thị Pâng, người dân bản Lói cho biết, trong số 30 người có mặt ở thời điểm đó hầu hết là những người mới đến. Chỉ có bà và một vài người đã đến từ hôm 5/9, nhưng trạm Y tế hết thuốc nên hôm sau khi có thuốc mới đến.

Theo ông Phạm Mạnh Tùng, Phó trưởng Trạm Y tế xã Mường Lói, riêng ngày 5/9, trạm đã phải thăm khám, cấp thuốc, truyền giải độc cho 97 người dân tộc Lào ở các bản Lói 1, Lói 2. Do số người đến khám và điều trị tăng đột biến nên trạm đã báo cáo Trung tâm Y tế huyện để đề nghị hỗ trợ.

Trong ngày 5/9, Trung tâm Y tế huyện đã điều động 10 cán bộ từ huyện và các trạm Y tế xã Pu Luông, xã Mường Nhà, cán bộ Y sĩ Đồn Biên phòng Mường Lói sang hỗ trợ tiếp nhận, điều trị.

Trong 2 ngày, 5/9 và 6/9 đã sử dụng hết hơn 200 chai dung dịch Ringer Lactat để truyền cho những người đến khám và điều trị. Theo chỉ định, dung dịch Ringer Lactat được dùng trong trường hợp người bị mất nước (chủ yếu mất nước ngoài tế bào nặng) không thể bồi phụ được bằng đường uống (người bệnh hôn mê, uống vào nôn ngay, trụy mạch); giảm thể tích tuần hoàn nặng, cần bù nhanh (sốc phản vệ, sốc sốt xuất huyết...) hoặc nhiễm toan chuyển hóa (dùng Ringer lactat có glucose).

Như vậy, câu hỏi đặt ra là với 5/97 người bị rối loạn tiêu hóa sau cỗ mừng tân gia tại Mường Lói như Trung tâm Y tế huyện Điện Biên kết luận thì họ đã làm gì để hết hơn 200 chai dung dịch Ringer Lactat loại 500ml (tương đương hơn 100 lít dung dịch) trong 1,5 ngày?

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên cũng khẳng định cán bộ y tế đã thông báo, mời bà con đến cơ sở y tế để trấn an, còn chính quyền xã khẳng định họ thấy khoảng 100 người có biểu hiện bất thường, xã đã báo cáo để cán bộ y tế can thiệp. Như vậy có hay không chuyện bưng bít thông tin về sự việc ngộ độc tập thể tại Mường lói để giữ bệnh “thành tích”? Vấn đề trên rất cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ./.