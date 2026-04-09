Nhiều “điểm nóng” về trật tự đô thị tại ở TP.HCM có chuyển biến rõ rệt

Tại họp báo định kỳ về tình hình KT – XH TP.HCM chiều 9/4, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, qua một tháng triển khai thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị tại 5 địa bàn, gồm: đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, tình hình trật tự công cộng đã có chuyển biến.

Cụ thể, tại 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học, 12 chợ tự phát cần được chuyển hóa, các đơn vị thí điểm đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, Công an TP.HCM lựa chọn các tuyến đường phức tạp, khó xử lý để triển khai trước như Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh); chợ Bến Đình, chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu); các tuyến Huỳnh Văn Lũy, Võ Nguyên Giáp (phường Bình Dương)… Đến nay, tất cả các khu vực này đều đã có chuyển biến rõ rệt.

Theo ông, để chấm dứt triệt để tình trạng vi phạm cần có giải pháp lâu dài, đồng thời đảm bảo tính nhân văn trong quá trình thực hiện. Công an TP.HCM xác định mục tiêu của mô hình thí điểm là tìm giải pháp căn cơ, xử lý các tồn tại kéo dài về trật tự đô thị.

"Công an Thành phố xác định mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho cuộc sống mỗi người dân tốt đẹp hơn nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Đây là một nội dung khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an Thành phố. Do đó, để thực hiện được cần có sự chung tay, vào cuộc của nhiều Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố", Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết.

Thông tin thêm, Công an TP.HCM cho biết, sau 3 tháng thí điểm, lực lượng sẽ đánh giá cụ thể từng loại địa bàn, từ đó xác định mô hình phù hợp để tiếp tục nhân rộng. Đồng thời, Công an TP sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, hệ thống camera để giám sát, phát hiện vi phạm, hạn chế tình trạng tái diễn khi không có lực lượng chức năng.