中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều “điểm nóng” về trật tự đô thị tại ở TP.HCM có chuyển biến rõ rệt

Thứ Năm, 20:47, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau một tháng thí điểm mô hình Công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị, Công an TP.HCM ghi nhận nhiều chuyển biến tại các điểm nóng. Mô hình hướng đến giải pháp căn cơ, kết hợp quản lý và ứng dụng công nghệ nhằm hạn chế vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị bền vững.

Tại họp báo định kỳ về tình hình KT – XH TP.HCM chiều 9/4, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, qua một tháng triển khai thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị tại 5 địa bàn, gồm: đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, tình hình trật tự công cộng đã có chuyển biến.

Cụ thể, tại 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học, 12 chợ tự phát cần được chuyển hóa, các đơn vị thí điểm đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, Công an TP.HCM lựa chọn các tuyến đường phức tạp, khó xử lý để triển khai trước như Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh); chợ Bến Đình, chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu); các tuyến Huỳnh Văn Lũy, Võ Nguyên Giáp (phường Bình Dương)… Đến nay, tất cả các khu vực này đều đã có chuyển biến rõ rệt.

nhieu diem nong ve trat tu do thi tai o tp.hcm co chuyen bien ro ret hinh anh 1
Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM

Theo ông, để chấm dứt triệt để tình trạng vi phạm cần có giải pháp lâu dài, đồng thời đảm bảo tính nhân văn trong quá trình thực hiện. Công an TP.HCM xác định mục tiêu của mô hình thí điểm là tìm giải pháp căn cơ, xử lý các tồn tại kéo dài về trật tự đô thị.

"Công an Thành phố xác định mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho cuộc sống mỗi người dân tốt đẹp hơn nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Đây là một nội dung khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an Thành phố. Do đó, để thực hiện được cần có sự chung tay, vào cuộc của nhiều Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố", Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết.

Thông tin thêm, Công an TP.HCM cho biết, sau 3 tháng thí điểm, lực lượng sẽ đánh giá cụ thể từng loại địa bàn, từ đó xác định mô hình phù hợp để tiếp tục nhân rộng. Đồng thời, Công an TP sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, hệ thống camera để giám sát, phát hiện vi phạm, hạn chế tình trạng tái diễn khi không có lực lượng chức năng.

Hà Khánh - CTV Ngọc Nhiên/VOV-TP.HCM
Tag: trật tự đô thị TP.HCM Công an cấp xã PC06 Công an TP.HCM xử lý vi phạm đô thị điểm nóng trật tự đô thị camera giám sát đô thị quản lý trật tự công cộng TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4, đã bán hơn 44.000 vé

“Cởi trói” thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM vững vai trò đầu tàu

Đóng dải phân cách Trường Chinh – Phạm Văn Bạch phục vụ Metro số 2

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục