English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều hạng mục kiểm soát tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam chưa hoàn thiện

Thứ Năm, 14:46, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thành lắp đặt thiết bị kiểm soát tải trọng xe, kết nối dữ liệu cân về Trung tâm quản lý giao thông tuyến trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai các công trình kiểm soát tải trọng xe trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

nhieu hang muc kiem soat tai trong tren cao toc bac - nam chua hoan thien hinh anh 1
Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống kiểm soát tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại, trong đó có đường quay đầu xe, hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe và kết nối dữ liệu cân tải trọng về các Trung tâm quản lý giao thông tuyến (TMC).

Đối với đường quay đầu xe tại nhánh 3 hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, nút giao với tỉnh lộ 765 thuộc Dự án thành phần Phan Thiết - Dầu Giây, Ban Quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, thời gian thi công đường quay đầu xe được yêu cầu hoàn thành trong vòng 15 ngày. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long phải khẩn trương thực hiện các thủ tục kết nối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát giao thông để khai thác dữ liệu phục vụ hệ thống kiểm soát tải trọng xe. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Liên quan đến việc triển khai hệ thống kiểm soát tải trọng xe trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Cụ thể, trong số các tuyến được báo cáo, có 10 tuyến cơ bản đã hoàn thành đường quay đầu xe. Tuy nhiên, đoạn nút giao Sa Huỳnh thuộc Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và nhánh 1 nút giao Quốc lộ 19B thuộc Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn vẫn chưa hoàn thành.

Đối với thiết bị cân, 7 tuyến đã lắp đặt xong, trong khi 3 tuyến vẫn đang triển khai, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Công tác kiểm định cân cũng chưa hoàn tất. Có 4 tuyến cơ bản đã thực hiện kiểm định, trong khi 6 tuyến chưa thực hiện, gồm Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Tập trung đưa hệ thống vào vận hành đồng bộ

Đáng chú ý, việc truyền dữ liệu cân về phần mềm tại Trung tâm quản lý giao thông tuyến vẫn chưa hoàn chỉnh. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, 7 tuyến đã kết nối nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, trong khi 3 tuyến còn lại chưa thực hiện kết nối.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết hiện chưa có quy trình và cơ chế phối hợp xử lý xe quá tải; chưa thực hiện kết nối với hệ thống chia sẻ dữ liệu đăng kiểm và Cục Cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó, các thủ tục đánh giá hợp quy theo QCVN 116:2024/BGTVT cũng chưa hoàn thiện.

Từ thực trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án khẩn trương triển khai đầu tư, lắp đặt, đưa các công trình kiểm soát tải trọng xe vào hoạt động và bàn giao cho đơn vị vận hành.

Việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống đường quay đầu, thiết bị cân, kiểm định và kết nối dữ liệu được đặt ra nhằm bảo đảm các công trình kiểm soát tải trọng xe trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông có thể được đưa vào vận hành, khai thác theo yêu cầu.

tram-dn2.jpg

Cục Đường bộ cảnh báo nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư đang chậm tiến độ, đứng trước nguy cơ không hoàn thành theo cam kết, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác, thu phí các tuyến cao tốc và vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chi tiết 28 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác dịp 2/9
Chi tiết 28 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác dịp 2/9

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ có 27 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được khai thác, bình quân khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện.

Chi tiết 28 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác dịp 2/9

Chi tiết 28 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác dịp 2/9

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ có 27 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được khai thác, bình quân khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện.

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập
Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe tại một số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục, hoàn thành cơ bản các nội dung trước ngày 30/8/2026.

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe tại một số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục, hoàn thành cơ bản các nội dung trước ngày 30/8/2026.

Phải đưa các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam vào khai thác dịp 2/9
Phải đưa các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam vào khai thác dịp 2/9

VOV.VN - Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chưa hoàn thành sẽ được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa các dịch vụ thiết yếu vào khai thác trong tháng 8/2026, phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9.

Phải đưa các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam vào khai thác dịp 2/9

Phải đưa các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam vào khai thác dịp 2/9

VOV.VN - Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chưa hoàn thành sẽ được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa các dịch vụ thiết yếu vào khai thác trong tháng 8/2026, phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục