English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập

Thứ Năm, 16:01, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe tại một số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục, hoàn thành cơ bản các nội dung trước ngày 30/8/2026.

Camera giám sát mất kết nối, biển báo điện tử gặp lỗi

Theo Bộ Xây dựng, dù đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2, 7, Thăng Long, Đường sắt và Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh rà soát, khắc phục các tồn tại tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa được xử lý dứt điểm.

he thong giam sat, thu phi tren cao toc bac - nam con nhieu bat cap hinh anh 1
Tuyến cao tốc Bắc - Nam mới được đưa vào khai thác.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, các chỉ số hiệu năng vận hành (KPI) của hệ thống thu phí chưa đạt yêu cầu; hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc chưa hoạt động ổn định; trong khi công trình kiểm soát tải trọng xe chưa được đưa vào vận hành, khai thác theo quy định.

Tại dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, hệ thống camera giám sát vẫn xảy ra tình trạng rung, lắc hình ảnh. Cơ cấu xoay dọc của nhiều camera bị kẹt khi có mưa to, gió lớn. Tỷ lệ nhận diện phương tiện thấp, chưa thu thập đầy đủ dữ liệu giao thông. Khả năng nhận diện vào ban đêm cũng hạn chế, hình ảnh bị nhiễu, mờ, không đọc được biển kiểm soát.

Hệ thống biển báo điện tử tại dự án còn xảy ra tình trạng mất kết nối, gây độ trễ khi cập nhật kịch bản điều hành giao thông. Việc thay đổi nội dung trên phân hệ quản lý tập trung cũng chưa thực hiện được, buộc phải đăng nhập cục bộ vào bộ điều khiển của biển báo. Một số biển báo chưa đồng bộ kịch bản từ phần mềm, đồng thời phát sinh lỗi không thể khởi tạo hoặc lưu trữ mẫu nội dung mới.

he thong giam sat, thu phi tren cao toc bac - nam con nhieu bat cap hinh anh 2
Vẫn còn một số tồn tại của hệ thống thu phí, hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Tại dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, các camera trên toàn tuyến thường xuyên mất tín hiệu, mất kết nối cục bộ. Tỷ lệ nhận diện phương tiện thấp, có trường hợp phương tiện di chuyển từ đầu tuyến đến cuối tuyến nhưng hệ thống chỉ ghi nhận tại 1-2 điểm camera đơn lẻ. Hệ thống cáp quang dọc tuyến cũng thường xuyên bị gián đoạn, gây mất kết nối camera và biển báo điện tử.

Đối với dự án Nghi Sơn - Diễn Châu, một số camera bị mất kết nối, lắp đặt chưa đúng thiết kế; một số biển báo điện tử chưa hoạt động. Tại các dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng, một số camera vẫn kết nối không ổn định, thậm chí có hiện tượng rung, lắc mạnh, trong khi hệ thống năng lượng tái tạo sử dụng gió chưa được kích hoạt.

Đáng chú ý, tại các dự án Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh, toàn bộ hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc chưa được đưa vào vận hành. Tất cả camera trên tuyến chưa được kết nối về trung tâm điều hành giao thông. Tại dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một số camera có dấu hiệu bị treo, khó điều chỉnh góc quay; hệ thống biển báo điện tử vẫn còn lỗi hiển thị.

he thong giam sat, thu phi tren cao toc bac - nam con nhieu bat cap hinh anh 3
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương có các giải pháp khắc phục tình trạng nhiều lỗi hệ thống giám sát, điều hành ở các dự án cao tốc Bắc-Nam.

Đối với dự án Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ Xây dựng ghi nhận 28/51 camera bị mất kết nối. Một số camera rung, lắc mạnh, tự động gập góc nhìn xuống đất, khiến hệ thống không duy trì được vị trí quan sát, giám sát tại tất cả các điểm. Một số camera thường xuyên mất kết nối trong những khoảng thời gian nhất định do đứt cáp quang hoặc hư hỏng thiết bị. Hệ thống biển báo điện tử cũng không hoạt động do mất cáp điện.

Hệ thống thu phí còn nhiều bất cập

Không chỉ hệ thống giám sát và điều hành, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án cũng còn nhiều tồn tại.

Bộ Xây dựng chỉ ra tình trạng chênh lệch giao dịch liên thông đầu - cuối cao tốc giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí chưa được xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó là các lỗi như hệ thống tự động thay đổi dữ liệu sau phiên chốt báo cáo; giao dịch trùng lặp, sai giá, sai phân loại xe, sai nhà cung cấp thẻ.

he thong giam sat, thu phi tren cao toc bac - nam con nhieu bat cap hinh anh 4
Hệ thống giám sát, thu phí trên cao tốc Bắc - Nam còn nhiều bất cập.

Một số giao dịch được ghi nhận trên hệ thống vào - ra nhưng chưa có hình ảnh phương tiện tương ứng tại làn thu phí, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đối soát dữ liệu.

Tại các làn thu phí đầu vào, giải pháp thiết kế sử dụng số lượng camera nhận dạng biển số còn ít và không có thiết bị cảm biến laser phát hiện phương tiện. Trong quá trình vận hành, hệ thống gặp khó khăn trong việc phát hiện phương tiện, nhận dạng biển số và ghép ảnh, từ đó ảnh hưởng đến công tác tra soát, đối chiếu với dữ liệu phương tiện thực tế.

Ngoài ra, hệ thống cáp điện, cáp quang dọc tuyến tại nhiều vị trí chưa được thi công các giải pháp bảo vệ theo đúng hồ sơ thiết kế như chôn ngầm, đổ bê tông... Một số đoạn cáp còn đi lộ thiên trên taluy, hầm chui, mố cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng tuổi thọ công trình, đồng thời dễ bị xâm hại, mất cắp và phát sinh các sự cố khác.

Yêu cầu khắc phục trước ngày 30/8

Trước những tồn tại trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án rà soát toàn bộ hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc, xác định và khẩn trương khắc phục dứt điểm các vấn đề còn tồn tại.

he thong giam sat, thu phi tren cao toc bac - nam con nhieu bat cap hinh anh 5
Nhiều camera cao tốc Bắc - Nam mất tín hiệu, tỷ lệ nhận diện phương tiện thấp.

Mục tiêu là bảo đảm toàn bộ chức năng của các hệ thống thành phần thuộc hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc hoạt động ổn định, chính xác và đầy đủ theo thiết kế được phê duyệt; đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư theo quy định. Thời hạn hoàn thành được Bộ Xây dựng yêu cầu là trước ngày 30/8/2026.

Đối với hệ thống thu phí, bao gồm hệ thống vào - ra tại các trạm và hệ thống đầu - cuối thu phí cao tốc, các ban quản lý dự án được yêu cầu phối hợp với liên danh các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động rà soát, khắc phục dứt điểm các tồn tại. Hệ thống thu phí phải bảo đảm các chỉ số hiệu năng vận hành đáp ứng yêu cầu, thực hiện thu đúng, thu đủ phí sử dụng đường bộ cao tốc. Các nội dung này cũng phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Đối với công trình kiểm soát tải trọng xe, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, hoàn thiện chức năng của hệ thống và các thủ tục liên quan theo đúng quy định, bảo đảm đưa công trình vào khai thác trong tháng 8/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng cũng như kết quả thực hiện các nội dung được giao.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí
5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí

VOV.VN - Từ 14h ngày 14/8/2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí

5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí

VOV.VN - Từ 14h ngày 14/8/2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích
Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phải được đưa vào vận hành trước ngày 15/7. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án gặp vướng mắc về kết nối dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát tải trọng xe, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phải được đưa vào vận hành trước ngày 15/7. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án gặp vướng mắc về kết nối dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát tải trọng xe, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Mức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư
Mức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án thu phí hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc trên 5 tuyến, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Mức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư

Mức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án thu phí hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc trên 5 tuyến, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục