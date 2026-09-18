Nhiều hộ dân ven Quốc lộ 13 bức xúc khi nền đường được nâng cao cả mét

Nhà dân “lọt thỏm” bên công trình

Khoảng một tháng trở lại đây, việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của nhiều hộ dân ven Quốc lộ 13, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình (Bình Dương cũ), gặp không ít bất tiện. Sau khi được đổ đá, lu lèn, nền đường mới tại một số vị trí cao hơn đáng kể so với mặt đường cũ và nền nhà, khiến nhiều căn nhà trông như “lọt thỏm” bên công trình.

Sự chênh lệch về cao độ làm gián đoạn lối ra vào, buộc một số hộ phải kê cầu tạm hoặc đổ thêm đất đá để đi lại. Bụi phát sinh trong quá trình thi công cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân ven đường.

Hiện tại nền đường mới ở một số vị trí đã cao hơn đáng kể so với mặt đường cũ và nền nhà dân.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người buôn bán ven Quốc lộ 13 cho biết, trước đây nền nhà của bà cao gần bằng mặt đường. Từ khi công trình được triển khai, phần nền đường phía trước được nâng cao khiến khách hàng khó dừng, đậu xe và ra vào cửa hàng.

“Đương nhiên, nền đường được nâng cao thì nước sẽ tràn vào chỗ thấp. Việc buôn bán của chúng tôi cũng gặp khó khăn. Từ ngày làm đường đến giờ, tôi đâu có buôn bán được gì. Hàng hóa còn ế, bụi quá nên khách họ đâu có ghé. Ở đây nhà nào cũng bị ảnh hưởng chứ không riêng nhà tôi. Bây giờ nền đường đã được đổ cao, tôi cũng phải lo kiếm tiền nâng nền nhà lên. Nếu không nâng thì nhà thấp trũng, làm sao buôn bán được”, bà Nguyệt cho biết.

Kết cấu cống, hố ga cao cả mét "án ngữ" trước lối ra vào của một hộ dân.

Với những hộ nằm ở đoạn thấp như gia đình bà Phạm Thị An Vui, ảnh hưởng được cho là nặng nề hơn. Theo bà Vui, mỗi khi mưa lớn, nước từ hai phía đổ dồn, tràn vào nhà qua cửa trước rồi chảy ra phía sau. Nước ngập khu vực bếp khiến gia đình bà phải tạm ngừng buôn bán từ ngày 30/8 đến nay.

“Tôi nghỉ bán từ hôm 30/8 vì nước ngập tràn vào khu bếp, không còn chỗ để nấu. Mưa lớn là nước tràn vào nhà mênh mông, có chỗ nào đâu để nấu nướng. Cả khu vực này đều bị ngập, từ đầu trên xuống đầu dưới, chứ không riêng nhà tôi. Nguyên nhân ngập không phải do độ dốc con đường nữa mà do nền đường quá cao, trong khi nền nhà dân thấp. Bây giờ đường làm cao như vậy thì người dân sao chịu nổi”.

Cống, hố ga nhô cao cả mét trước cửa nhà

Ghi nhận tại hiện trường, một số vị trí, kết cấu cống, hố ga đang thi công nhô cao cả mét so với nền nhà và mặt đường cũ. Hiện trạng này khiến nhiều hộ lo lắng về cao độ của mặt đường và vỉa hè có khả năng tiếp tục được nâng lên khi công trình hoàn thành.

Bức xúc vì khối bê tông cao đến hông người lớn nằm chắn gần hết mặt tiền, gây trở ngại cho việc đi lại và kinh doanh, ông Ngọc Châu cho biết nếu phải nâng nền nhà theo mặt đường, kết cấu căn nhà có gác lửng bên trong sẽ bị ảnh hưởng.

Sự chênh lệch cao độ của công trình với nền nhà dân đang gây ảnh hưởng đến lối ra vào nhà và hướng thoát nước, làm tăng nguy cơ nước tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn.

“Mặt đường được nâng lên, cao hơn nền đường cũ cả mét, các miệng cống cũng cao hơn khoảng một mét. Khi mưa, nước từ đoạn đường cao chảy xuống, liệu có gây ngập nhà không? Nếu nâng nền nhà theo mặt đường thì sẽ ảnh hưởng đến phần gác lửng, đi lại có khi đụng đầu. Còn nếu chỉ nâng phần nhà phía trước thì phía sau lại phải làm bậc để đi xuống. Nói chung, mọi thứ bị đảo lộn, ảnh hưởng rất nhiều. Tôi buôn bán cũng không được, mỗi khi trời mưa lại thấp thỏm lo nước ngập vào nhà”, ông Châu nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên cho biết, người dân rất phấn khởi khi Quốc lộ 13 được mở rộng, bởi tuyến đường rộng hơn sẽ giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, khi phần nền đường và kết cấu cống cao xuất hiện trước cửa nhà, khiến bà lo không đủ khả năng nâng nền nhà theo công trình.

Với độ cao hiện tại của kết cấu cống, hố ga đang thi công, nhiều hộ lo lắng về cao độ của mặt đường và vỉa hè có khả năng tiếp tục được nâng lên khi công trình hoàn thành

“Nguyện vọng của tôi là nền đường chỉ nên cao bằng nền nhà dân, chứ cao quá thì người dân không chịu nổi. Bây giờ không có tiền nâng nền, lấy đâu ra tiền để nâng cả căn nhà lên? Nước tràn vào nhà thì đi lại khó khăn, thậm chí không có đường vào nhà. Vì vậy, tôi mong các miệng cống được làm thấp hơn một chút. Trước đây, tuyến đường này có khi nào ngập đâu. Mưa thì có nước, nhưng tạnh mưa là nước rút, không xảy ra ngập. Đường được mở rộng, xe cộ đi lại an toàn, người dân rất phấn khởi, nhưng nền đường cao như vậy thì chúng tôi không đồng tình, nhà dân biết phải làm sao?”

Theo phản ánh của các hộ dân, trước khi dự án được triển khai, khu vực chỉ xuất hiện nước khi mưa lớn và nước rút nhanh sau khi mưa tạnh chứ không ngập. Hiện người dân lo ngại sự chênh lệch cao độ của công trình có thể ảnh hưởng đến lối ra vào nhà và hướng thoát nước, làm tăng nguy cơ nước tràn vào nhà.