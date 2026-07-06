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Nhiều người nhập viện sau bữa cơm gà, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Thứ Hai, 06:53, 06/07/2026
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VOV.VN - Sau vụ nhiều người xuất hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa), Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc và sớm công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn Thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 2/7 trên địa bàn phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán cơm gà Quỳnh Nga trên địa bàn.

Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị. 

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Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn tại quán cơm gà ở phường Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi sát diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

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Hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm, chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Một vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu vừa xảy ra tại Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hoàng Việt (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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