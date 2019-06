Nhiều sách giả sai lệch kiến thức được bán vào tận các trường học

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Chống xuất bản phẩm lậu do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tổ chức sáng nay (20/6).

Sách giả ngang nhiên hoàng hành

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, trên thực tế, hoạt động in lậu, in nhái, tàng trữ và tiêu thụ xuất bản phẩm in lậu, in nhái (in và tiêu thụ XBP lậu) trong đó có xuất bản phẩm phục vụ dạy và học trong nhà trường phổ thông (SGK, sách bổ trợ, các loại sách tham khảo, bản đồ – tranh ảnh giáo dục, đĩa CD nghe nhìn giáo dục… do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản - XBP giáo dục) đã và đang là vấn đề nhức nhối, tồn tại trong thời gian dài nhưng vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Tình trạng làm giả và tàng trữ, tiêu thụ xuất bản phẩm giả vẫn diễn ra phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng cả về phạm vi và quy mô.

Nhiều loại sách giả được làm nhái giống như sách thật. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của NXB Giáo dục Việt Nam, từ năm 2010 đến nay, đã phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 đĩa CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu, tàng trữ để tiêu thụ lậu tại nhiều tỉnh thành trong nước.

Xuất bản phẩm giáo dục bị làm giả, đưa đi tiêu thụ phần lớn là sách tiếng Anh, sách bổ trợ, sách khai thác bản quyền từ nước ngoài, bản đồ giáo dục, át lát địa lý, đĩa CD ROM nghe nhìn giáo dục. Ngoài ra, các bản sách điện tử (ebooks) của sách giáo khoa (SGK), sách tiếng Anh... cũng bị phát tán trên mạng internet tràn lan, với đủ các định dạng, các phiên bản, nguồn gốc khác nhau.

Xuất bản phẩm giáo dục giả, lậu được bán công khai tại nhiều cửa hàng, nhà sách lớn nhỏ ở khắp các địa bàn, quận huyện ở các tỉnh, thành phố, thậm chí còn được bán trong các cơ sở giáo dục – đào tạo, bán vào các nhà trường.

Ông Lê Thành Anh cho biết, những loại xuất bản phầm giáo dục giả, lậu ngoài những sai lệch về chất lượng hình thức với xuất bản thật như giấy xấu, mỏng, chất lượng in kém, chữ mờ, xộc xệch, còn bị những sai lệch hoặc bị thiếu về kiến thức, về thông tin, dữ liệu. Mã (thẻ cào) trên sản phẩm giả không được quyền truy cập vào tài nguyên, dữ liệu bổ trợ kiến thức online... Do đó, các xuất bản phẩm giả gây tác hại nghiêm trọng đến kết quả học tập, rèn luyện tiếp thu kiến thức của học sinh.

"Ngoài hệ luỵ chung giống như đối với các xuất bản phẩm khác như ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các tác giả, dịch giả, các nhà xuất bản, các đối tác liên kết, làm triệt tiêu sự sáng tạo, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam... thì xuất bản phẩm giáo dục giả còn có những nguy cơ, tác hại nhiều hoặc nghiêm trọng hơn đến đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Cụ thể, những sản phẩm này có sai sót về màu sắc, kí hiệu, nét chữ, kiến thức…hay bị thiếu dữ liệu, không cập nhật thông tin…sẽ dẫn đến sai lệch về nội dung kiến thức tiếp nhận của học sinh. Xuất bản phẩm giáo dục giả có chất lượng giấy in thấp, in bị mờ không đảm bảo quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ thể chất của học sinh (đặc biệt ảnh hưởng tới thị lực). Hơn nữa, việc sử dụng sách giáo dục giả, học sinh sẽ không truy cập và sử dụng được các giá trị, tư liệu, tiện ích bổ sung, hỗ trợ cho học sinh (do mã code của thẻ cào giả bị chặn truy cập trang dữ liệu online)", ông Lê Thành Anh nói.

Khó phân biệt thật giả

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News-Trí Việt cho biết, đơn vị này hiện có khoảng 1.000 đầu sách giá trị, trong đó bán chạy khoảng 400 cuốn, nhưng có 686 đầu sách bị in lậu, với trên 3.000 phiên bản sách lậu. Nhiều đầu sách bị in lậu cùng lúc ở nhiều nơi. First New chỉ in một phiên bản duy nhất cho một cuốn sách nhưng các trùm in lậu in nhiều phiên bản và cạnh tranh giá với nhau.

Không chỉ in lậu lớn về số lượng, ông Phước cho hay, thủ đoạn của các đối tượng in lậu ngày càng tinh vi. Sách giả hiện nay đã đạt tới trình độ gần như sách thật, khiến chỉ có những người trong nghề in và xuất bản lâu năm mới phát hiện những chi tiết như bìa mờ nhạt hơn một chút, giầy bìa và ruột sách mỏng hơn vài phần trăm, gáy sách hơi lệch…

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành sách, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho hay, nhiều vụ việc, khi phát hiện sách lậu, cơ quan chức năng đề nghị xác minh nhưng chính nhà xuất bản cũng không phân biệt được chuẩn xác đâu là thật, đâu là giả, khiến quy trình xử lý khó khăn.

Lợi nhuận từ in lậu rất lớn do không phải không phải đầu tư xây dựng đề tài, bản thảo; không phải chi tiền bản quyền, không nộp thuế… Trong khi đó, chế tài xử phạt trong lĩnh vực này chưa đủ sức răn đe khi gần như chỉ phạt hành chính ở mức vài chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, hiện công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in lậu hiệu quả chưa cao, lực lượng mỏng, thiếu chế tài xử lý. Các đối tượng in lậu lại hoạt động rất tinh vi, bán sách giả lẫn với sách thật; chia nhỏ các khâu in, đóng, xén ở nhiều địa điểm để dễ tẩu tán; hoạt động ban đêm để tránh bị điều tra…

Là người từng nhiều lần trực tiếp xử lý các vụ in lậu, ông Trần Hùng, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương, cho hay, sách giả giống thật nên lực lượng quản lý thị trường rất khó phát hiện.

Để giải quyết vấn đề xuất bản phẩm lậu, ông Hùng cho rằng chính bản thân các NXB cần mạnh mẽ lên tiếng, vào cuộc và phối hợp với các cơ quan chức năng để phanh phui các đường dây sản xuất, in sách lậu./.