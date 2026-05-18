Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhập khẩu xe

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến xe cơ giới nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu.

Bộ Xây dựng bãi bỏ nhiều thủ tục đăng kiểm, thúc đẩy cải cách hành chính.

Theo Quyết định 660/QĐ-BXD, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu; cấp lại Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu sẽ do Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt (NVICC) trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện thay cho Cục Đăng kiểm Việt Nam như trước đây.

Cùng với việc điều chỉnh thẩm quyền thực hiện, Bộ Xây dựng cũng quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm từng do Cục Đăng kiểm Việt Nam đảm nhiệm. Trong đó có thủ tục cấp, cấp đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc phạm vi quản lý của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc hết hiệu lực, người nhập khẩu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đến Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt (NVICC). Trường hợp bất khả kháng, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giấy.

Theo quy định mới, nếu giấy chứng nhận bị mất, cơ quan chức năng sẽ cấp lại bản sao; trường hợp giấy bị hỏng sẽ được cấp lại bản chính.

Về mức thu lệ phí, trường hợp cấp lại bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới nhập khẩu, mức phí là 40.000 đồng/giấy đối với ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên và 90.000 đồng/giấy đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi, không bao gồm xe cứu thương. Trường hợp cấp bản sao, người nhập khẩu không phải nộp lệ phí.

Đối với thủ tục cấp lại Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu, người nhập khẩu cũng thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc nộp hồ sơ giấy trong trường hợp bất khả kháng.

Nếu thông báo bị mất, cơ quan chức năng sẽ cấp lại bản sao; trường hợp bị hỏng sẽ được cấp lại bản chính. Trong trường hợp Thông báo miễn kiểm tra đã hết hiệu lực, cơ quan chức năng sẽ cấp lại thông báo mới tương ứng với hiệu lực của tài liệu COP mới hoặc cấp thông báo miễn kiểm tra một lần có thời hạn hiệu lực 90 ngày.

Đáng chú ý, với thủ tục cấp lại Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu, người nhập khẩu không phải nộp bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào.

Việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm theo Quyết định 660 được đánh giá là bước đi nhằm tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính trong ngành giao thông - xây dựng, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng minh bạch, hiện đại và thuận tiện hơn.