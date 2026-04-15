Thay đổi lớn trong đăng kiểm: Tra cứu phạt nguội chỉ theo duy nhất một đầu mối

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Dự thảo này dự kiến thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT.

Tới đây, việc tra cứu phạt nguội khi đăng kiểm xe sẽ được thực hiện duy nhất trên hệ thống của Cục Đăng kiểm, giúp đơn giản hóa quy trình và giảm vướng mắc cho người dân.

Chỉ tra cứu phạt nguội trên hệ thống của Cục Đăng kiểm

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định rõ nguồn dữ liệu xác định phương tiện vi phạm bị từ chối kiểm định. Theo đó, dữ liệu sẽ được tra cứu duy nhất từ phần mềm thông báo phương tiện vi phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc bổ sung quy định này nhằm hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở đăng kiểm trong việc xác định phương tiện chưa hoàn thành nghĩa vụ xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Như vậy, thay vì phải kiểm tra song song dữ liệu phạt nguội từ cả hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đăng kiểm như hiện nay, khi quy định mới được thông qua, các đơn vị đăng kiểm chỉ cần tra cứu trên một hệ thống duy nhất.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đưa ra cơ chế linh hoạt để bảo vệ quyền lợi người dân. Cụ thể, nếu hệ thống của Cục Đăng kiểm vẫn hiển thị trạng thái “chưa hoàn thành khắc phục”, nhưng chủ xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh đã nộp phạt (biên bản, quyết định xử phạt, biên lai), cơ sở đăng kiểm vẫn tiếp nhận kiểm định. Các tài liệu này sẽ được cập nhật lên hệ thống làm căn cứ xử lý.

Theo phản ánh từ các cơ sở đăng kiểm, quy định này giúp tháo gỡ vướng mắc tồn tại thời gian qua, khi nhiều chủ xe đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt nhưng vẫn bị từ chối đăng kiểm do dữ liệu chưa kịp cập nhật.

Theo đề xuất mới, khi chủ xe xuất trình giấy tờ đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm buộc phải đối chiếu, kiểm tra với cơ sở dữ liệu về đăng ký xe được cơ quan công an chia sẻ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh, đề xuất mới thể hiện định hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng tính minh bạch và hạn chế các trường hợp từ chối kiểm định không hợp lý, gây tốn thời gian và chi phí.

Bổ sung phương án xử lý khi hệ thống gặp sự cố, buộc đối chiếu dữ liệu đăng ký xe khi tiếp nhận hồ sơ

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định xử lý trong trường hợp hệ thống phần mềm tra cứu phương tiện vi phạm hoặc việc chia sẻ dữ liệu đăng ký xe từ cơ quan công an gặp sự cố bất khả kháng.

Theo đó, các cơ sở đăng kiểm vẫn được phép thực hiện kiểm định theo quy định. Sau khi hệ thống được khắc phục, nếu phát hiện phương tiện thuộc diện bị từ chối kiểm định, đơn vị đăng kiểm sẽ thông báo cho chủ xe, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận và tem kiểm định. Ngược lại, nếu phương tiện đủ điều kiện, giấy chứng nhận sẽ được phát hành và thông báo đến chủ xe.

Một điểm mới khác là quy định bắt buộc đối chiếu dữ liệu đăng ký xe với hệ thống do cơ quan công an cung cấp, ngay cả khi chủ xe đã xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Cụ thể, nếu không thể sử dụng phần mềm quản lý kiểm định do sự cố bất khả kháng, cơ sở đăng kiểm được phép lập hồ sơ giấy, sau đó cập nhật lại khi hệ thống hoạt động bình thường.

Trong trường hợp phát hiện thông tin phương tiện (sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu) không phù hợp với thực tế, cơ sở đăng kiểm sẽ dừng lập hồ sơ, thông báo cho chủ xe và phản hồi về Cục Đăng kiểm để phối hợp xử lý.

Đối với phương tiện bị tịch thu, đấu giá nhưng chưa có dữ liệu trên hệ thống, cơ sở đăng kiểm sẽ lập bản xác nhận thông số kỹ thuật kèm theo các tài liệu chứng minh như công bố của nhà sản xuất hoặc kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp dữ liệu đăng ký xe không khớp với dữ liệu của Cục Đăng kiểm, hoặc không thể tra cứu được, cơ sở đăng kiểm sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ, đồng thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung các quy định này nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả, đồng thời tạo “lưới lọc” dữ liệu nhiều tầng, giúp hoạt động kiểm định phương tiện minh bạch, chặt chẽ và thông suốt hơn.