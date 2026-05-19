Nhiều thủ tục đăng kiểm sẽ xử lý bằng dữ liệu số

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-BXD về công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sắp tới đây, nhiều loại giấy tờ về chứng nhận đăng kiểm phương tiện giao thông sẽ được thay thế bằng cơ sở dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Các giấy tờ được thay thế gồm: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và cấp xã sẽ khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong hồ sơ theo quy định.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, việc sử dụng dữ liệu điện tử thay cho giấy tờ truyền thống là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với việc công bố dữ liệu, Bộ Xây dựng cũng ban hành hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông với hệ thống thông tin của các bộ, ngành và địa phương.

Việc khai thác dữ liệu được thực hiện thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu (API), tích hợp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, việc kết nối phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hệ thống thông tin. Theo quy định, các hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông phải được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu từ cấp độ 2 trở lên.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Cụ thể, với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, thời gian giải quyết được đề xuất giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.

Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, thời gian giải quyết cũng được đề xuất giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng được đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày.

Theo Văn phòng Bộ Xây dựng, quá trình triển khai thực tế cho thấy một số thủ tục còn phát sinh bất cập hoặc thời gian giải quyết chưa thực sự hợp lý. Việc tiếp tục rà soát, sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, các cơ sở đăng kiểm cho rằng việc rút ngắn thời gian cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp sớm đưa cơ sở vào vận hành, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội nhận định, việc đơn giản hóa thủ tục và tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử sẽ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân, doanh nghiệp, hạn chế tình trạng gián đoạn hoạt động kiểm định.