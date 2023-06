Nhiều xe tải đậu tràn lan bị xử lý sau khi VOV phản ánh

Vụ xe tải tông nhiều xe máy ở An Giang: Nguyên nhân ban đầu xe bị sự cố phanh

VOV.VN - Công an tỉnh An Giang vừa cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ xe tải tông hàng loạt xe máy dừng chờ tín hiệu đèn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành hôm 26/4 là do sự cố phanh.