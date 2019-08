Nhóm nữ khách bị tài xế taxi đánh ở Yên Nghĩa từ chối làm việc với công an

Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, tài xế hãng taxi Hoàn Kiếm đánh một nhóm 3 nữ hành khách tại bến xe Yên Nghĩa vào chiều 4/8, sáng 6/8, công an phường đã mời chị T. (một trong 3 người bị đánh) lên làm việc nhưng người này từ chối vì cho rằng lúc mới xảy ra do nóng giận nên trình báo còn giờ thấy việc nhỏ nên chị T. không yêu cầu truy cứu thêm. Công an cũng liên hệ với 2 người bạn đi cùng chị T. nhưng họ cũng từ chối làm việc với công an.

"Tài xế côn đồ" Nguyễn Ngọc Tuyền, hãng taxi Hoàn Kiếm - kẻ đã dùng ô lao vào đánh, tát 3 phụ nữ vì lý do không lên xe taxi.

“Chiều qua (5/8), lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền và đại diện hãng taxi đã đến làm việc với công an và thừa nhận hành vi đánh người và có lời nói khiếm nhã với nhóm cô gái tại bến xe Yên Nghĩa trong chiều 4/8. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo tổ chuyên môn tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan, theo quy định của pháp luật”, đại diện công an phường Yên Nghĩa cho biết.



Theo chị T, sau khi bị tài xế taxi đánh, đập vỡ mắt kính, nhóm 3 người của chị đã tố cáo sự việc với ban quản lý bến xe, chị được nhân viên nơi đây đề nghị liên hệ với Công an phường Yên Nghĩa. Tuy nhiên, khi liên hệ với Công an phường Yên Nghĩa theo số điện thoại nhân viên quản lý bến xe cho, chị T. tiếp tục bị người nghe máy từ chối giải quyết và giải thích: "Anh không giúp được em đâu...".

Liên quan đến nội dung này, Trung tá Nguyễn Quý Hưng, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa cho biết, hiện công an đang xác minh thông tin này. Trường hợp công an xác minh cán bộ sai thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Tài xế taxi côn đồ và Bến xe Yên Nghĩa, nơi xảy ra sự việc.

Theo ông Lê An, Giám đốc điều hành hãng taxi Hoàn Kiếm, việc tài xế Tuyền có hành vi đánh các hành khách là sai, nhất là đối với phụ nữ. Trước mắt, hãng đã ra quyết định tước phù hiệu của xe taxi này và đình chỉ 30 ngày đối với tài xế Tuyền. Trong ngày 5/8 và sáng 6/8, ông An đã liên hệ nhiều lần với chị T. để gặp gỡ thăm hỏi, xin lỗi nhưng người này đều từ chối.

“Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an về vụ việc. Còn về phía công ty, chúng tôi sẽ rà lại quy định, có thể xem xét sẽ đuổi việc lái xe Tuyền. Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên vi phạm quy định”, ông An cho hay.

Trước mắt, hãng taxi Hoàn Kiếm đã ra quyết định tước phù hiệu của xe taxi này và đình chỉ 30 ngày đối với tài xế Tuyền.

Trước đó, tối 4/8, mạng xã hội xôn xao câu chuyện 3 phụ nữ bị một tài xế hãng taxi Hoàn Kiếm hành hung ở bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo chị T. phản ánh (một trong ba nạn nhân), thời điểm đó, chị cùng hai người bạn vừa từ Hòa Bình về Hà Nội. Vừa đến bến, một tài xế taxi hãng Hoàn Kiếm đã đến, mời ba người đi xe. Sau vài lần hạ giá nhưng khách không phản hồi, tài xế này đã cầm ô đánh vào một người trong nhóm chị T.



Sau đó, tài xế taxi này tiếp tục đánh vào đầu, bụng và lao vào tát làm gãy kính mắt hai người còn lại. Vừa đánh, tài xế taxi này vừa thách thức: “Chúng mày gọi công an đi. Tao làm việc ở đây, không sợ bố con thằng nào”.

Biên bản làm việc của các cơ quan với lái xe hãng taxi Hoàn Kiếm Nguyễn Ngọc Tuyền.

Chị T. cũng kể thêm, khi tố cáo sự việc với Ban quản lý bến xe, thì chị được nhân viên nơi đây đề nghị liên hệ với Công an phường Yên Nghĩa. Tuy nhiên, liên hệ với Công an phường Yên Nghĩa theo số điện thoại nhân viên quản lý bến xe cho, chị T. tiếp tục bị người nghe máy từ chối giải quyết và giải thích: "Anh không giúp được em đâu".

Đến chiều 5/8, hãng taxi Hoàn Kiếm và tài xế Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1986, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) đã đến làm việc với công an phường Yên Nghĩa.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Ngọc Tuyền thừa nhận đã hành hung và có lời nói khiếm nhã tới các cô gái tại bến xe Yên Nghĩa trong chiều 4/8.

Để xảy ra sự việc trên, đại diện Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội (đơn vị quản lý bến xe Yên Nghĩa) khẳng định, sau khi nhận được thông tin trên báo chí, ngay trong buổi sáng cùng ngày, Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội chỉ đạo Bến xe Yên Nghĩa triệu tập cuộc họp cùng các thành phần, Công an phường Yên Nghĩa, lãnh đạo ca trực tại bến xe Yên Nghĩa hôm xảy ra vụ việc.

“Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Bến xe Yên Nghĩa đã viết kiểm điểm tường trình, đồng thời cán bộ công an khu vực phụ trách địa bàn cũng có tường trình”, lãnh đạo Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội cho biết và thông tin thêm, đơn vị đã yêu cầu đại diện Bến xe Yên Nghĩa cử người đến gặp nạn nhân để thăm hỏi, chia sẻ động viên sau vụ việc đáng tiếc xảy ra./.