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Những cán bộ biệt phái bám bản, sát dân nơi biên viễn

Thứ Năm, 06:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Giữa núi rừng biên giới Thanh Hóa, những cán bộ biệt phái đến từ miền xuôi nỗ lực vượt đường xa, bám bản, sát dân. Từ tuyên truyền chủ trương, nghị quyết đến giải quyết vướng mắc về đất đai, họ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống.

 

Vượt núi, băng rừng đưa nghị quyết đến với đồng bào

Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, anh Lê Trọng Phẩm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, được biệt phái lên công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã biên giới Trung Lý. Rời miền xuôi, anh bắt đầu làm việc tại địa bàn miền núi rộng, giao thông cách trở, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

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Anh Lê Trọng Phẩm (ngoài cùng bên trái), Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Trung Lý xuống bản Lìn.

Trên cương vị Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã, anh đảm nhiệm nhiều công việc như tham mưu xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị hội nghị, soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, theo dõi việc thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Anh còn phụ trách một số công việc về cơ sở vật chất, chế độ cho cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Đảng.

Với anh Phẩm, hoàn thành công việc chuyên môn tại cơ quan chưa đủ, anh còn phải xuống bản, gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư, tìm hiểu khó khăn để cùng địa phương tháo gỡ.

“Khi tuyên truyền, tôi cố gắng dùng lời lẽ giản dị, gần gũi, gắn với đời sống và phong tục của đồng bào. Với những người lớn tuổi không biết chữ, tôi kiên trì giải thích bằng những câu chuyện, ví dụ cụ thể để bà con dễ hiểu, biết cách làm và áp dụng vào cuộc sống”, anh Lê Trọng Phẩm.

Trước đây, anh phụ trách hai bản, sau sáp nhập chỉ còn một bản nhưng đây lại là địa bàn xa xôi, khó khăn nhất xã. Từ trung tâm xã đến bản khoảng 50km, mỗi chuyến đi mất khoảng hai giờ đồng hồ. Một tuyến còn hơn 10km đường đất, tuyến khác phải qua sông bằng đò. Đường núi quanh co, nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt, việc đi lại càng khó khăn khi thời tiết bất lợi.

Anh Phẩm nhớ có lần đi công tác giữa lúc bão lũ, 12 giờ đêm rồi mà hai anh em vẫn chưa hết đường rừng. Trước mắt là những con dốc sâu, bên cạnh là vực núi, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm. Dù vậy, hai anh em vẫn cố gắng đến địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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Anh Phẩm cùng đồng nghiêp trong chuyến công tác vào bản Tà Cóm, xã Trung Lý, Thanh Hóa.

Những chuyến đi thực tế giúp anh Phẩm hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân bản Tà Cóm. Trong 114 hộ dân của bản có 92 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Đất đai chủ yếu là đồi dốc, lẫn sỏi đá, ít diện tích bằng phẳng nên khó mở rộng sản xuất. Người dân trồng lúa trên những khoảnh đất đã cải tạo, trồng sắn bán cho doanh nghiệp nhưng thu nhập không cao. Ngoài chăn nuôi bò, lợn, gà, nhiều gia đình còn lên nương, lấy măng, lấy củi để trang trải cuộc sống.

Từ thực tế đó, anh Phẩm cho rằng muốn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần đồng bào, cán bộ phải lựa chọn cách tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp với điều kiện sản xuất và phong tục, tập quán của từng bản.

Bí thư Chi bộ bản Tà Cóm Sùng A Tông cho biết, anh Phẩm cùng cán bộ địa phương kiên trì vận động người dân hiến đất, góp sức làm đường, hướng dẫn cải tạo đất sản xuất, phát triển chăn nuôi. Các nội dung về văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cũng được lồng ghép trong những buổi gặp gỡ, tuyên truyền tại bản.

Trước yêu cầu xây dựng địa bàn không ma túy, anh Phẩm tích cực vận động người dân tránh xa ma túy, quan tâm giáo dục con em, không để trẻ em bỏ học. Qua những chuyến xuống bản và các buổi gặp gỡ, tuyên truyền, anh cùng cán bộ địa phương từng bước đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Không chỉ đưa nghị quyết đến với đồng bào, cán bộ biệt phái từ miền xuôi lên miền núi Thanh Hóa còn trực tiếp giải quyết những vấn đề tại cơ sở, từ tiếp công dân, xử lý kiến nghị đến tháo gỡ vướng mắc kéo dài về đất đai.

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Anh Lê Văn Thuấn, trước đây làm việc tại xã Hoằng Phú, từ 1/8/2025 lên xã Na Mèo công tác.

Anh Lê Văn Thuấn, 49 tuổi, trước đây công tác tại xã Hoằng Phú, phụ trách lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và văn phòng. Khi được biệt phái lên xã biên giới Na Mèo, anh tiếp tục đảm nhiệm chuyên môn, đồng thời thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có thời điểm, anh phụ trách cùng lúc ba lĩnh vực, trong đó có công tác ngoại vụ, trước khi nhiệm vụ này được chuyển giao cho cán bộ khác.

Nhân lực cơ sở thiếu, khối lượng công việc lớn khiến áp lực lên cán bộ biệt phái không nhỏ. Công tác tiếp công dân, xử lý kiến nghị đòi hỏi sự thận trọng, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, các vụ việc thường liên quan đến đặc điểm địa bàn, tập quán canh tác và quá trình sử dụng đất kéo dài nhiều năm, đòi hỏi cán bộ phải nắm chắc tình hình, kiên trì xác minh và tìm hướng giải quyết.

Theo anh Thuấn, vướng mắc đất đai thường gặp là tình trạng chồng lấn giữa đất người dân canh tác lâu năm với diện tích do các đơn vị quản lý rừng quản lý. Việc xác định nguồn gốc, hiện trạng và ranh giới sử dụng đất cần được rà soát kỹ do quá trình canh tác kéo dài, hồ sơ và thực địa có thể chưa thống nhất.

Để làm rõ từng vụ việc, anh Thuấn phối hợp với cán bộ chuyên môn, đơn vị quản lý rừng và trưởng bản kiểm tra, đối chiếu thông tin; đồng thời giải thích quy định, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế kiến nghị kéo dài do thiếu thông tin.

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Anh Lê Quang Toàn, phụ trách lĩnh vực đất đai thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hàm Rồng, được phân công lên xã Trung Hạ công tác.

Cùng thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn miền núi, anh Lê Quang Toàn, chuyên viên phụ trách lĩnh vực đất đai thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hàm Rồng, được phân công lên xã Trung Hạ công tác. Những ngày đầu, anh không tránh khỏi bỡ ngỡ bởi công tác quản lý đất đai ở miền núi có nhiều điểm khác biệt so với địa bàn đô thị, đồng bằng nơi anh từng làm việc.

Anh Toàn cho biết: “Ở khu vực miền núi, ranh giới giữa các thửa đất không phải lúc nào cũng rõ ràng. Địa hình đồi núi, tình trạng sạt lở và những biến động trong quá trình sử dụng đất có thể làm thay đổi hiện trạng thực tế. Vì vậy, việc đối chiếu hồ sơ địa chính với vị trí ngoài thực địa, xác định mốc giới giữa các hộ gia đình hay giải quyết những trường hợp có sự khác biệt giữa giấy tờ và hiện trạng đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì”.

Trong công tác đất đai, ngoài đối chiếu hồ sơ, cán bộ còn phải trực tiếp xuống thực địa để kiểm tra hiện trạng, xác định ranh giới và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Theo người dân bản Din, xã Trung Hạ, anh Toàn cùng cán bộ địa phương đã đến từng hộ kiểm tra ranh giới, hướng dẫn các bước cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp bà con thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục.

Tại xã Trung Hạ, khoảng 95% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Việc người dân hiểu tiếng phổ thông tạo điều kiện nhất định cho quá trình trao đổi, hướng dẫn thủ tục và giải thích các quy định. Tuy nhiên, để giải quyết công việc hiệu quả, bên cạnh chuyên môn, người cán bộ vẫn cần sự sâu sát, kiên trì và khả năng phối hợp với cơ sở.

Đằng sau công việc chuyên môn và những chuyến đi cơ sở là không ít khó khăn trong sinh hoạt. Các cán bộ biệt phái hiện ở nhờ nhà người quen hoặc nhà công vụ của xã, khoảng một đến hai tuần mới có dịp trở về nhà bằng xe khách. Xa gia đình, điều kiện sinh hoạt và công tác khác biệt khiến mỗi người phải tự sắp xếp, thích nghi để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, họ vẫn không ngừng khắc phục khó khăn để bám bản, sát dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ cơ sở nơi miền biên viễn.

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Cán bộ xã tăng cường lên miền núi: Đi để gần và hiểu dân hơn

VOV.VN - Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, những chuyến xe lặng lẽ đưa hàng trăm cán bộ, công chức từ miền xuôi Thanh Hoá lên miền núi nhận nhiệm vụ mới. Họ đi với tâm thế đến gần dân hơn, hiểu dân hơn và góp phần xây dựng vùng đất nơi rẻo cao.

CTV Minh Châu/VOV.VN
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