HĐND phường Lĩnh Nam: Từ tiếng nói của người dân đến quyết sách ở cơ sở

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, trong chương trình, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Vương Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam.

Bà Vương Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam.

PV: Thưa bà, nếu nhìn từ góc độ của HĐND phường, một vấn đề xuất phát từ thực tế đời sống của người dân sẽ đi qua những bước nào trước khi trở thành nội dung được đưa ra xem xét, quyết định, đơn cử như những nội dung được đề cập trong Nghị quyết 18 của HĐND phường?

Bà Vương Thị Mai Hương: Theo tôi, để một vấn đề xuất phát từ đời sống của người dân trở thành nội dung được HĐND xem xét, quyết định, trước hết phải bắt đầu từ việc nắm bắt đúng thực tiễn và lắng nghe đầy đủ tiếng nói của cử tri.

Trong thực tế, những vấn đề như đường giao thông xuống cấp, nhu cầu cải tạo công trình dân sinh, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường hay những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đều có thể được người dân phản ánh thông qua đại biểu HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân hoặc qua hoạt động nắm tình hình tại khu dân cư.

Sau khi tiếp nhận, HĐND sẽ phân loại, xác định rõ nội dung, mức độ cấp thiết, cơ quan có thẩm quyền và khả năng giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND sẽ được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật, quy hoạch, nguồn lực và yêu cầu phát triển của địa phương.

Như vậy, từ một phản ánh cụ thể của người dân đến một quyết định của HĐND là cả quá trình lắng nghe, xem xét, thẩm tra, quyết định và sau đó là tổ chức thực hiện, giám sát.

PV: Từ những công trình, dự án cụ thể đang được người dân quan tâm trên địa bàn, theo bà, điều gì là quan trọng nhất để một quyết định đầu tư thực sự đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư?

Bà Vương Thị Mai Hương: Theo tôi, điều quan trọng nhất là quyết định đầu tư phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, chính đáng của người dân, Bên cạnh đó, phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đúng quy định pháp luật, có nguồn lực thực hiện và tính đến hiệu quả sử dụng lâu dài của công trình.

Vai trò của HĐND không chỉ dừng ở việc xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền, mà còn phải tăng cường giám sát quá trình thực hiện, nhất là tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và việc giải quyết những vấn đề phát sinh.

Một quyết định đầu tư thực sự đáp ứng nhu cầu cộng đồng phải được kiểm chứng bằng kết quả trong đời sống: Công trình có giải quyết được khó khăn của người dân không, có phát huy hiệu quả và có tạo ra giá trị lâu dài cho địa phương không.

PV: HĐND phường Lĩnh Nam đang tổ chức việc tiếp nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri như thế nào để những vấn đề phát sinh từ khu dân cư có thể được phản ánh đầy đủ tới cơ quan có thẩm quyền?

Bà Vương Thị Mai Hương: Việc tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Các ý kiến của người dân được tiếp nhận thông qua nhiều kênh, như các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, hoạt động tiếp công dân, phản ánh trực tiếp đến đại biểu HĐND, các cuộc làm việc, khảo sát, giám sát tại cơ sở….. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi tổng hợp, phân loại theo từng nhóm vấn đề và xác định rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chúng tôi xác định phải phản ánh đầy đủ, chính xác tiếng nói của người dân và theo dõi đến cùng quá trình xử lý trong phạm vi trách nhiệm của HĐND.

Các công trình luôn được đảm bảo tiến độ, chất lượng

PV: Trong thực tế, không phải kiến nghị nào của người dân cũng có thể giải quyết ngay. Khi một vấn đề thuộc thẩm quyền khác hoặc cần thêm thời gian, HĐND và đại biểu HĐND thông tin, giải thích và theo dõi việc xử lý như thế nào để người dân biết kiến nghị của mình đang được giải quyết đến đâu?

Bà Vương Thị Mai Hương: Trong thực tiễn quản lý ở cơ sở, có những kiến nghị có thể giải quyết ngay, nhưng cũng có những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác nên cần có thời gian và sự phối hợp của nhiều đơn vị. Trong những trường hợp đó, điều quan trọng là phải thông tin rõ cho người dân: kiến nghị đã được tiếp nhận, thuộc thẩm quyền của cơ quan nào và đang được xử lý ở bước nào.

Đối với HĐND và đại biểu HĐND, việc chuyển kiến nghị không phải là kết thúc trách nhiệm. Chúng tôi tiếp tục theo dõi việc trả lời, giải quyết; đối với những vấn đề chậm được xử lý hoặc còn bất cập thì có thể tiếp tục kiến nghị, yêu cầu giải trình hoặc đưa vào nội dung giám sát theo thẩm quyền.

Phường Lĩnh Nam tập trung cải tạo nâng cấp 49 tuyến ngõ ngách

PV: Từ thực tiễn tại Lĩnh Nam, bà có thể chia sẻ một điều mà HĐND phường rút ra trong quá trình đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, đơn cử như dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được triển khai hiện nay?

Bà Vương Thị Mai Hương: Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đây là dự án có quy mô lớn và thuộc thẩm quyền của thành phố. Từ góc độ HĐND phường, chúng tôi xác định trách nhiệm là bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của người dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền.

Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là người dân được tiếp cận thông tin chính thống, đầy đủ và đúng với từng giai đoạn của dự án; những nội dung đã được quyết định thì thông tin rõ, những nội dung đang nghiên cứu thì phải nói rõ là đang nghiên cứu.

Theo tôi, sự đồng thuận phải được xây dựng trên cơ sở công khai, minh bạch, đúng quy định và người dân được lắng nghe, được thông tin đầy đủ trong quá trình triển khai.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà!

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