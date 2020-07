Những mái ấm nghĩa tình nơi biên giới Mường Tè

Huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống của 12 dân tộc, với gần 3.700 hộ nghèo, chiếm hơn 36% dân số toàn huyện. Đây cũng là huyện nghèo, khó khăn nhất cả nước có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống của 12 dân tộc, với gần 3.700 hộ nghèo, chiếm hơn 36% dân số toàn huyện. Đây cũng là huyện nghèo, khó khăn nhất cả nước có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.