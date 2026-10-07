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Niềm vui từ mô hình y tế "2 trong 1" cho người cao tuổi

Thứ Tư, 06:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Từ khi các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thành lập theo mô hình “2 trong 1” tại Trạm Y tế xã, phường, người dân Thái Nguyên có thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà.

 

Với người cao tuổi, những buổi khám, tư vấn và các hoạt động dưỡng sinh, văn nghệ không chỉ giúp theo dõi sức khỏe thường xuyên mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm trong cuộc sống.

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Ra mắt mô hình Trung tâm sinh hoạt cộng đồng và chăm sóc sức khoẻ tại phường Bắc Kạn

Tại phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) mỗi buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi thường bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc: đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, hỏi về những triệu chứng bất thường. Từ kết quả kiểm tra, cán bộ y tế tư vấn thêm cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và nhắc người dân đi khám khi cần thiết. Không phải đi xa, cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi, người cao tuổi có thể kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương.

Với bà Lý Thị Lệ Hà, những buổi khám như thế này giúp bà yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình.

“Người cao tuổi chúng tôi được đến đây khám, chăm sóc sức khỏe y tế thì tôi thấy rất là bổ ích. Thứ nhất là mình được kiểm tra sức khỏe, được tư vấn một số bệnh để phòng ngừa bệnh, giúp cho những người cao tuổi chúng tôi có thể chủ động, theo dõi được sức khỏe của mình và có những biện pháp để phòng ngừa kịp thời”, bà Hà nói.

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Người cao tuổi không chỉ được thăm khám, tư vấn sức khỏe mà còn có không gian giao lưu, văn nghệ và giải trí.

Tại xã Chợ Đồn, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại địa phương cũng giúp người dân giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh các đợt khám định kỳ, người dân còn được tiếp cận các chương trình khám chữa bệnh lưu động, khám chữa bệnh nhân đạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhờ đó, các dịch vụ y tế được đưa về gần người dân hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở.

Ông Trần Văn Sinh, thôn 9, xã Chợ Đồn, bày tỏ: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến chương trình khám bệnh cho bà con nhân dân. Nhân dân rất ít khi được tiếp cận, được đi khám thuận lợi như thế này. Mỗi lần đi khám rất là xa xôi, đi tận Hà Nội, Thái Nguyên rất là tốn kém”.

Mô hình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi được triển khai theo Hướng dẫn số 2445 ngày 8/4/2026 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Đến cuối tháng 5/2026, tỉnh Thái Nguyên có 92/92 xã, phường thành lập và đưa Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào hoạt động, đạt 100% chỉ tiêu.

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Trung tâm trở thành địa chỉ quen thuộc của người cao tuổi

Cùng với khám và tư vấn sức khỏe, các Trung tâm còn hướng dẫn người dân về dinh dưỡng, nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và sử dụng các tiện ích số như sổ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý sức khỏe.

Bác sĩ Lý Thị Vang, Quản lý Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Cẩm Giàng cho biết: việc thành lập Trung tâm đã tạo chuyển biến trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính được theo dõi thường xuyên hơn, trong khi cán bộ y tế có thêm điều kiện quản lý hồ sơ và tình trạng sức khỏe của người dân.

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Ông Phạm Hữu Tăng, thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc (thứ hai bên phải), phấn khởi khi vừa được khám, tư vấn sức khỏe, vừa có dịp giao lưu văn nghệ.

“Từ khi Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Điều rõ ràng nhất nhận thấy là nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh mà đã quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Đồng thời việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cán bộ y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân được thuận lợi và chủ động hơn”.

Không chỉ tập trung vào khám, chữa bệnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động phù hợp với người cao tuổi như dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục thể thao. Sau buổi khám, các cụ có thể cùng nhau tập luyện, trò chuyện, tham gia các hoạt động văn nghệ ngay tại địa phương. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng giúp người cao tuổi duy trì vận động, có thêm thời gian giao lưu và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình. Từ đó, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh mà còn trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi các cụ vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tìm thêm niềm vui trong cuộc sống.

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Người cao tuổi xã Cẩm Giàng được thăm khám sức khoẻ

Ông Phạm Hữu Tăng, thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc chia sẻ: “Tôi thấy hoạt động này rất tốt, rất phù hợp với lứa tuổi của người già, như là khám mắt, khám các loại bệnh để phát hiện sớm. Rồi có hoạt động luyện tập dưỡng sinh, có các phong trào văn nghệ nữa. Chúng tôi muốn duy trì và phát huy hoạt động này để các cụ cao tuổi có một sân chơi lành mạnh và đảm bảo các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Theo thống kê năm 2026, Thái Nguyên có hơn 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,6% dân số. Đến nay, hơn 160.000 người cao tuổi trên địa bàn đã được khám sức khỏe miễn phí, đạt gần 60%. Để mô hình hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, ngành y tế Thái Nguyên đang tập trung củng cố cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ y tế.

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Việc thành lập Trung tâm đã tạo chuyển biến trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi

Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét đầu tư sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất cho các trạm y tế của các xã mới để làm sao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Việc nữa là chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế khu vực và cán bộ y tế của các cơ sở để góp phần vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh”.

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Mô hình “2 trong 1” đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở

Từ việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, mô hình “2 trong 1” đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Với người cao tuổi, đây cũng là thêm một địa chỉ để được theo dõi sức khỏe thường xuyên, tham gia các hoạt động phù hợp và duy trì cuộc sống chủ động ngay tại cộng đồng.

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Khi người cao tuổi đứng "bên lề" những phím chạm

VOV.VN - Giữa nhịp sống số hóa, điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc với nhiều người cao tuổi. Thế nhưng, có thiết bị trong tay không đồng nghĩa với việc họ có thể tự mình sử dụng công nghệ và các dịch vụ trực tuyến.

 

Công Luận- Thuý Kiều/VOV - Đông Bắc
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