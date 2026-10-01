Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ phát động Tháng vì người cao tuổi năm 2026

Theo Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi. Mỗi người cao tuổi là một phần ký ức của dân tộc; là người truyền lại cho thế hệ hôm nay những giá trị quý báu về lòng yêu nước, đạo lý làm người, tình yêu quê hương. Trong cuộc sống hôm nay, mỗi người cao tuổi, tùy điều kiện và khả năng của mình, tiếp tục là một tấm gương sáng trong gia đình; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026

Chủ đề Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026: “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam không chỉ là một tháng để chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi; quan trọng hơn, đây phải là một đợt sinh hoạt xã hội sâu rộng, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội đối với Người cao tuổi.

"Cùng với chăm sóc phải đặc biệt quan tâm đến phát huy vai trò người cao tuổi. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn giả hóa dân số diễn ra rất nhanh, chúng ta càng phải nhìn nhận người cao tuổi dưới một góc nhìn mới. Già hóa dân số không chỉ là thách thức về an sinh xã hội. Nếu kịp thời có chính sách phù hợp, đó còn là cơ hội để phát triển kinh tế bạc của đất nước chúng ta và mỗi địa phương", ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp, đồng thời coi người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng đề nghị trong Tháng hành động năm nay tập trung để cơ bản người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026; phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh; 50% thôn, tổ dân phố có ít nhất một Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau. Các cấp, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh; đồng thời tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục lao động, truyền nghề, truyền kinh nghiệm và đóng góp cho cộng đồng.

"Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, kính trọng, phụng dưỡng. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống “kính già, trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.