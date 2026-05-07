Ninh Bình thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư tập trung Hồng Thuận (lần 1)

Cụ thể, căn cứ Thông báo số 40/TB-UBND ngày 27/3/2026 của UBND xã Giao Hòa về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án khu tái định cư Hồng Thuận, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Công văn số 2737/SNNMT-ĐĐ ngày 11/9/2025 của Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Ninh Bình Về quy trình (trình tự) các bước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Khu dân cư tập trung Hồng Thuận, Giao Hòa, Ninh Bình

Trong thời gian qua, UBND xã Giao Hòa đã thực hiện niêm yết công khai Thông báo tại Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xóm Hồng Thuận, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã và gửi Thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án không có mặt tại địa phương, không thể liên hệ và chưa gửi được Thông báo thu hồi đất.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, UBND xã Giao Hòa thực hiện thông báo công khai trên báo trong 3 số liên tiếp, phát hành trong 3 ngày liên tiếp để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được biết.

Đề nghị các chủ sử dụng đất hợp pháp đối với các thửa đất liên quan, khi nhận được thông tin này, khẩn trương liên hệ trực tiếp UBND xã Giao Hòa để cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan nhằm phục vụ việc kê khai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Sau thời hạn thông báo nêu trên, nếu các trường hợp liên quan vẫn không đến làm việc, UBND xã Giao Hòa sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Thông báo thu hồi đất số 69 tại đây.

Thông báo thu hồi đất số 70 tại đây