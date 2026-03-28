Ninh Bình: Xôn xao thông tin công nhân tố bị “chèn ép” lan truyền trên mạng

Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng một số công nhân tại phân xưởng đóng gói, lắp ráp của Công ty J.P hoạt động trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình như sau: "Hiện tại, chúng tôi đang làm việc tại phân xưởng đóng gói lắp ráp của công ty. Chúng tôi bị quản lý chèn ép, ăn chặn tiền. Ngay cả đến việc nghỉ phép không lương, chúng tôi cũng phải nộp tiền cho chị M chủ quản xưởng. Nghỉ 1 ngày thì phong bì tùy tâm và 1 thùng sữa. Có công nhân lớn tuổi và tay nghề kém phải nộp 5 triệu đồng mới được gia hạn hợp đồng... Ngoài ra, sinh nhật con, chị nhắc khéo để công nhân, tổ trưởng biết ý mà tặng quà...".

Lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh, đảm bảo xử lý khách quan, đúng quy định.

Theo tìm hiểu ban đầu, tài khoản Facebook đăng tải thông tin nói trên còn chia sẻ nội dung liên quan đến một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, tiếp tục được cơ quan chức năng rà soát, làm rõ.