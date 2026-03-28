Ninh Bình: Xôn xao thông tin công nhân tố bị “chèn ép” lan truyền trên mạng

Thứ Bảy, 23:14, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về phản ánh công nhân tại một doanh nghiệp ở Ninh Bình đang thu hút sự chú ý của dư luận

Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng một số công nhân tại phân xưởng đóng gói, lắp ráp của Công ty J.P hoạt động trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình như sau: "Hiện tại, chúng tôi đang làm việc tại phân xưởng đóng gói lắp ráp của công ty. Chúng tôi bị quản lý chèn ép, ăn chặn tiền. Ngay cả đến việc nghỉ phép không lương, chúng tôi cũng phải nộp tiền cho chị M chủ quản xưởng. Nghỉ 1 ngày thì phong bì tùy tâm và 1 thùng sữa. Có công nhân lớn tuổi và tay nghề kém phải nộp 5 triệu đồng mới được gia hạn hợp đồng... Ngoài ra, sinh nhật con, chị nhắc khéo để công nhân, tổ trưởng biết ý mà tặng quà...".

Nội dung chia sẻ  lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh, đảm bảo xử lý khách quan, đúng quy định.

Theo tìm hiểu ban đầu, tài khoản Facebook đăng tải thông tin nói trên còn chia sẻ nội dung liên quan đến một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, tiếp tục được cơ quan chức năng rà soát, làm rõ.

PV/VOV.VN
Tag: Công nhân Công ty J.P Hải Hậu Công ty J.P Ninh Bình phản ánh công nhân bị chèn ép lao động tại Ninh Bình phản ánh quản lý công ty ép công nhân
Ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an lừa người dân chuyển tiền
VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉn Phú Thọ thông tin, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, kịp thời giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Công an xác minh vụ một nam thanh niên chặn xe đòi tiền
VOV.VN - Tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội với tiêu đề nam thanh niên chặn xe đòi tiền ở quốc lộ 7A, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc xác minh.

Người tố mẹ Bắp ăn chặn tiền từ thiện: "Hãy để công an vào cuộc"
VOV.VN - Anh Nguyễn Quốc Huy - người tố cáo mẹ Bắp ăn chặn tiền từ thiện mong muốn mọi chuyện khép lại, kết luận cuối cùng sẽ do công an điều tra công bố.

