Nổ bình khí nén tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Thứ Năm, 19:33, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/4 xảy ra sự cố nổ bình khí nén tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ Tech Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh (Bắc Ninh).

Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 9/4 xảy ra sự cố nổ bình khí nén tại khu vực sản xuất tại nhà xưởng số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ Tech Việt Nam, địa chỉ lô CN16, Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh (Bắc Ninh).

no binh khi nen tai khu cong nghiep o bac ninh hinh anh 1
Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong đó 2 xe của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm, 2 xe của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám và 1 xe của Đội Chữa cháy chuyên ngành Fugiang.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình xử lý sự cố, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh; hướng dẫn công nhân di chuyển đến khu vực an toàn và nhanh di dời tài sản trong nhà xưởng. 

Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SJ Tech Việt Nam hoạt động từ năm 2018 do bà Thân Thị Thanh làm chủ. Đây là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử.

Hiện cơ quan chức năng đang rà soát, xác minh thiệt hại về người và tài sản; điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Văn Giang/VOV.VN
Khi công tác văn hóa – xã hội đặt người dân là trung tâm tại Từ Sơn, Bắc Ninh
Thịt "bẩn" vào học đường: Bắc Ninh siết quy trình hậu kiểm an toàn thực phẩm
