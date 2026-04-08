Khi công tác văn hóa – xã hội đặt người dân là trung tâm tại Từ Sơn, Bắc Ninh

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn hai cấp, công tác văn hóa - xã hội tại cơ sở không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm ổn định đời sống nhân dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong định hình nhận thức xã hội. Công tác văn hóa - xã hội thúc đẩy sự tham gia bao trùm của mọi nhóm dân cư, bao gồm phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần tạo nền tảng cho chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bài toán lớn từ cuộc bầu cử trong bối cảnh mới

Tại phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), cách tiếp cận này đang được triển khai thông qua các giải pháp truyền thông linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời chú trọng lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong tiếp cận thông tin và cơ hội tham gia. Việc tiếp cận bảo đảm không nhóm nào, đặc biệt là phụ nữ, bị hạn chế bởi rào cản về thông tin, thời gian hay điều kiện tiếp cận công nghệ. Thực tiễn cho thấy, cấp cơ sở không chỉ là nơi tổ chức thực hiện chính sách mà còn là chủ thể truyền thông, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi và tăng cường niềm tin của cộng đồng.

Bài toán lớn từ cuộc bầu cử trong bối cảnh mới

Theo bà Cao Thị Hồng Liên, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) một trong những nhiệm vụ lớn mà đơn vị trực tiếp tham mưu là công tác chuẩn bị và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong bối cảnh đó, truyền thông được xác định là khâu then chốt, không chỉ để cung cấp thông tin mà còn nhằm bảo đảm mọi nhóm cử tri - cả nam và nữ - đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, bình đẳng và có điều kiện tham gia, đồng thời góp phần khuyến khích sự tham gia tích cực của phụ nữ trong các quá trình dân chủ ở cơ sở.

Điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là diễn ra trong bối cảnh lần đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này kéo theo nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cũng như phương thức triển khai tại cơ sở.

“Khó khăn lớn nhất là làm sao bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ trong toàn bộ quy trình, đồng thời huy động tối đa sự tham gia của cử tri trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông”, bà Liên chia sẻ.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử phường, Phòng Văn hóa – Xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông đồng bộ, kết hợp nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, truyền thông qua nền tảng số, và cung cấp thông tin minh bạch về chương trình hành động của ứng cử viên, trong đó chú trọng lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp để phụ nữ, người cao tuổi và các nhóm ít tiếp cận công nghệ có thể tiếp nhận thông tin đầy đủ.

Cách tiếp cận này góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội cao, thể hiện qua tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,53%, đồng thời bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Bà Liên cho biết, một trong những thách thức là đội ngũ cán bộ tổ dân phố vốn quen với phương thức làm việc truyền thống, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ít sử dụng công nghệ. Khi chuyển sang mô hình mới với yêu cầu chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nếu không thay đổi tư duy thì rất khó đáp ứng.

Trước thực tế đó, Phòng Văn hóa – Xã hội đã điều chỉnh cách làm theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tăng cường bám sát cơ sở. Thay vì chỉ ban hành văn bản, đơn vị trực tiếp tham mưu tổ chức các buổi tập huấn cụ thể, hướng dẫn cán bộ tổ dân phố ứng dụng công nghệ số vào công việc, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận và sử dụng công nghệ giữa các nhóm cán bộ, bao gồm cả nam và nữ.

“Một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là việc thành lập các nhóm Zalo để triển khai nhiệm vụ, cập nhật thông tin và báo cáo tình hình nhanh chóng, chính xác hơn. Đến nay, đội ngũ cán bộ cơ sở đã có sự chuyển biến rõ rệt, làm việc bài bản hơn, phối hợp hiệu quả hơn”, bà Liên đánh giá.

Chuyển đổi số thay đổi từ thói quen của người dân

Một mô hình khác được đánh giá có thể nhân rộng là việc tổ chức Ngày hội STEM cấp phường gắn với định hướng phát triển giáo dục và chuyển đổi số. Cuối năm 2025, phường Từ Sơn đã tổ chức Ngày hội STEM lần thứ I với sự tham gia của các trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị từ địa phương khác.

Bà Cao Thị Hồng Liên, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh)

Tại đây, học sinh được trực tiếp trải nghiệm, trưng bày sản phẩm khoa học – công nghệ; giáo viên có cơ hội trao đổi phương pháp giảng dạy; phụ huynh hiểu rõ hơn về cách học mới của con em mình.

“Sau sự kiện, một số trường đã thành lập đội tuyển tham gia các cuộc thi Robocon cấp tỉnh, trong đó có những đội lọt vào vòng chung kết. Hiện nay không nhiều địa phương tổ chức được ngày hội STEM quy mô, bài bản như vậy. Đây là mô hình có thể nhân rộng nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực”, bà Liên nhận định.

Trong quản lý, bài toán đặt ra không chỉ là đổi mới mà còn phải bảo đảm sự ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Theo bà Liên, mỗi khi triển khai một nội dung mới, đơn vị luôn cân nhắc trên ba yếu tố: đúng chủ trương, phù hợp thực tiễn và có lộ trình thực hiện. Các giải pháp thường được triển khai theo hướng thí điểm, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng, đồng thời luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm.

“Những chính sách về an sinh xã hội, người có công, y tế, giáo dục cơ bản thì phải bảo đảm thực hiện đầy đủ, không để gián đoạn. Còn những nội dung như chuyển đổi số, cải cách hành chính thì phải mạnh dạn đổi mới”, bà Liên nói.

Một trong những thay đổi rõ nét nhất trong đời sống người dân thời gian gần đây là việc tiếp cận dịch vụ công thông qua nền tảng số. Trước đây, khi thực hiện các thủ tục hành chính như xác nhận hồ sơ, đăng ký chế độ bảo trợ xã hội hay giải quyết chế độ cho người có công, người dân thường phải đi lại nhiều lần, chuẩn bị nhiều giấy tờ.

Để khắc phục, phường đã triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp tổ chức các buổi hỗ trợ trực tiếp tại tổ dân phố, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ và tra cứu kết quả ngay trên điện thoại, đồng thời chú trọng hỗ trợ các nhóm có nguy cơ bị hạn chế trong tiếp cận công nghệ như phụ nữ lớn tuổi hoặc người có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi cử người trực tiếp hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi tiếp cận công nghệ. Qua thời gian triển khai, người dân đã dần chủ động hơn trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả phục vụ”, bà Liên cho hay.

Phối hợp liên ngành: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”

Với đặc thù quản lý nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, công tác phối hợp giữa các ngành đóng vai trò quyết định hiệu quả triển khai. Phòng Văn hóa – Xã hội đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công tác ngay từ đầu năm theo từng lĩnh vực, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.

Đồng thời, đơn vị duy trì sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể và các tổ dân phố, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, sát thực tiễn. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, áp lực cao, việc tạo động lực cho đội ngũ cán bộ là yếu tố then chốt.

Theo bà Liên, trước hết cần phân công nhiệm vụ rõ ràng để tránh chồng chéo, giảm áp lực. Bên cạnh đó là cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân có sáng kiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Quan trọng hơn là sự đồng hành, chia sẻ trong công việc, tạo môi trường làm việc cởi mở để cán bộ chủ động đề xuất giải pháp mới. Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để cán bộ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, từ đó yên tâm công tác”, bà Liên nói.

Nhìn về chặng đường phía trước, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Từ Sơn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh gắn với bảo tồn giá trị truyền thống; phát triển giáo dục theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ và nhân rộng các mô hình STEM.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, đồng thời tiếp tục lồng ghép truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền mới cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Từ những câu chuyện thực tiễn tại phường Từ Sơn, Bắc Ninh có thể thấy, dù ở lĩnh vực nào - từ bầu cử, an sinh xã hội, giáo dục đến chuyển đổi số - điểm chung trong cách làm là luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, hướng tới sự tham gia công bằng và bao trùm của mọi nhóm trong xã hội.

Chính sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện, sự gần dân, sát dân và tinh thần đổi mới từ cơ sở đã giúp các chủ trương, chính sách không chỉ dừng lại trên giấy mà thực sự đi vào cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực về nhận thức và thực hành bình đẳng giới trong cộng đồng.